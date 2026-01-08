Afrique: Projection - Africa's Cultural Landmarks explore le patrimoine malgache

L'IFM met en lumière la richesse du patrimoine malgache à travers la série documentaire Africa's Cultural Landmarks, suivie d'une table ronde sur la préservation du bâti.

Le patrimoine malgache s'invite à l'écran et à la réflexion. L'Institut Français de Madagascar (IFM), en partenariat avec le World Monuments Fund (WMF), propose une matinée exceptionnelle dédiée à la série documentaire Africa's Cultural Landmarks. Coproduite avec le Metropolitan Museum of Art de New York, la série explore les efforts actuels de préservation des sites patrimoniaux africains, mêlant œuvres restaurées et créations contemporaines, pour célébrer la mémoire vivante et l'engagement autour du patrimoine.

Quatre courts-métrages seront projetés, dont l'un est consacré à la colline royale d'Ambohimanga, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. À travers ces images, le public découvrira des initiatives de conservation menées dans des contextes souvent complexes, illustrant la richesse et la fragilité du patrimoine africain.

La projection sera suivie d'une table ronde autour des enjeux de la préservation du patrimoine bâti à Madagascar, avec la participation de Bako Rasoarifetra, archéologue et présidente de l'Icom Madagascar, et de Jimson Heritsialonina, fondateur de la Fondation Heritsialonina à Fianarantsoa. La discussion sera animée par Ludonie Velotrasina, autrice et doctorante en philosophie de la culture.

L'événement, programmé le samedi 17 janvier, de 9h30 à 12h, à l'IFM Analakely, est ouvert à tous. La matinée se prolongera à la Fondation H, dans le cadre du programme public de l'exposition Correspondances de Roméo Mivekannin.

Les films de la série ont été réalisés par Sosena Solomon et financés par le Michael C. Rockefeller Wing Capital Project du Metropolitan Museum, avec le soutien de Peter Kimmelman et son épouse, apportant leur contribution au WMF.