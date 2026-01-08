Madagascar: Bilan fin d'année/Mahajanga - Un réseau de vingt malfaiteurs démantelé

Un réseau de malfaiteurs et de vols avec armes blanches a été démantelé par les éléments de l'Unité d'intervention rapide (IUR) de Mahajanga. Ils étaient vingt individus, dont dix ont été arrêtés en possession d'armes blanches, dont des couteaux et des sabres.

« Dix gars ont été appréhendés autour du bord de la mer dans la nuit du 31 décembre. Ils étaient armés de couteaux et de sabres, tandis que cinq autres malfaiteurs ont été surpris à l'ex-Magro, à Mahajanga Be, en possession d'un couteau.

Le reste a été capturé lors d'une patrouille en tenue civile dans les quartiers, dont près des grandes distributions Leader Price et Score à Ampasika, en train de dépouiller des gens, le vendredi 2 janvier. Ils font partie d'une association de malfaiteurs et de vols avec armes blanches. Ils ont été déférés au parquet », a déclaré le commissaire central de Mahajanga Be.

Recouvert de boue

Deux autres bandits ont aussi été interceptés à Mahavoky Avaratra, impliqués dans un cambriolage et le vol de pièces de voitures, assorti d'agression. Par ailleurs, le corps sans vie d'un individu a été découvert au pont Fitim, à Fiofio, dans la matinée du vendredi 2 janvier. Les enquêtes menées par les éléments du commissariat du 3e arrondissement à Antanimasaja ont permis d'identifier la victime, âgée de 19 ans et domiciliée à Belinta, dans le fokontany d'Amborovy.

Retrouvé dans les mangroves du grand canal du vallon de Metzinger, le corps était recouvert de boue et présentait des blessures au visage et à la bouche. Le médecin du Bureau municipal d'hygiène et social a qualifié le décès de suspect, et la dépouille a été acheminée à la morgue d'Androva.

À Mahajanga, les séries de meurtres et d'assassinats sont le lot du quotidien des habitants. Toutes les semaines, les informations sur des crimes défrayent les chroniques dans la cité des fleurs. Des affaires restent classées en partie, mais des assassins ont aussi fait l'objet d'arrestations et d'incarcérations.