Madagascar: Ankazobe - Un accident laisse un mort et dix-huit blessés

Une femme de 21 ans a perdu la vie hier matin dans un accident sur la Route nationale 4, à l'approche d'Ankazobe. Dix-huit autres personnes ont été grièvement blessées, dont le chauffeur du minibus de transport de type Sprinter rouge, qui reliait Mahajanga à Antananarivo. Les victimes sont prises en charge à l'hôpital d'Ankazobe, aux frais du propriétaire du véhicule.

Le drame s'est produit dans un virage, quelques centaines de mètres seulement après le poste sanitaire où les véhicules s'étaient arrêtés pour les contrôles obligatoires. L'hypothèse d'un « sommeil au volant » semble peu crédible, les chauffeurs venant tout juste de reprendre la route, selon un gendarme. La piste d'un problème technique lié aux freins est jugée plus probable.

Le Sprinter venait de descendre la pente d'Andoharano, un tronçon exigeant une maîtrise particulière du freinage. Il est possible que le chauffeur n'ait pas testé ses freins après l'arrêt imposé. Ce drame routier est le premier enregistré sur la RN4 à Ankazobe depuis le début de l'année. L'an dernier, seize accidents avaient été recensés sur ce même axe.