Madagascar: Ankazobe - Un accident laisse un mort et dix-huit blessés

8 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une femme de 21 ans a perdu la vie hier matin dans un accident sur la Route nationale 4, à l'approche d'Ankazobe. Dix-huit autres personnes ont été grièvement blessées, dont le chauffeur du minibus de transport de type Sprinter rouge, qui reliait Mahajanga à Antananarivo. Les victimes sont prises en charge à l'hôpital d'Ankazobe, aux frais du propriétaire du véhicule.

Le drame s'est produit dans un virage, quelques centaines de mètres seulement après le poste sanitaire où les véhicules s'étaient arrêtés pour les contrôles obligatoires. L'hypothèse d'un « sommeil au volant » semble peu crédible, les chauffeurs venant tout juste de reprendre la route, selon un gendarme. La piste d'un problème technique lié aux freins est jugée plus probable.

Le Sprinter venait de descendre la pente d'Andoharano, un tronçon exigeant une maîtrise particulière du freinage. Il est possible que le chauffeur n'ait pas testé ses freins après l'arrêt imposé. Ce drame routier est le premier enregistré sur la RN4 à Ankazobe depuis le début de l'année. L'an dernier, seize accidents avaient été recensés sur ce même axe.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.