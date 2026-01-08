Madagascar: Disparution - Décès de l'ancien ministre Houssen Abdallah

Une figure emblématique de la politique à Mahajanga, et surtout du district de Soalala, s'est éteinte. Ancien homme d'État, ministre et député de Madagascar, et également haut magistrat, Houssene Abdallah, vient de succomber après une longue maladie à l'extérieur.

Il avait occupé le poste de Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sous le régime de feu Didier Ratsiraka entre 1996 et 1997, avant d'être nommé ministre de la Pêche de 1997 à 2002.

« Il était originaire de Soalala, dans la région de Mahajanga, et fut un véritable fleuron de la Cité des Fleurs. Son parcours remarquable, guidé par la rigueur et le sens élevé de l'État, a inspiré des générations et contribué à forger notre patriotisme », a témoigné un proche. Houssene Abdallah était également député élu dans le district de Soalala de 2014 jusqu'en 2018.

Houssene Abdallah était un ancien membre de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Cependant, le 21 novembre 2025, la Haute Cour constitutionnelle (HCC) a officiellement constaté sa destitution en tant que représentant de l'Assemblée nationale au sein de la Ceni, en raison d'une incapacité physique dûment reconnue.

À la suite de la vacance constatée, l'Assemblée nationale a procédé à l'élection d'un nouveau représentant au sein de la Ceni. Le seul candidat qui s'est présenté, Manantsoa Thierry Rakotonarivo, a été élu à l'unanimité par les députés présents et l'a remplacé à ce poste.