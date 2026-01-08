Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la profondeur et la résilience des relations entre l'Éthiopie et la Chine, déclarant que le partenariat de longue date entre les deux pays était entré dans une nouvelle phase après avoir été élevé au rang de partenariat de coopération stratégique à toute épreuve.

L'Éthiopie et la Chine entretiennent depuis des décennies des liens diplomatiques, économiques et humains solides, une relation qui continue de s'étendre en termes de portée et d'importance, a-t-il déclaré.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a révélé qu'il avait accueilli le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, pour des discussions de haut niveau visant à renforcer davantage la coopération bilatérale.

« L'Éthiopie et la Chine entretiennent des relations solides depuis des décennies, récemment renforcées par leur accession au statut de partenariat stratégique de coopération à toute épreuve », a déclaré le Premier ministre Abiy. « J'ai accueilli le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et nous avons évoqué le partenariat durable entre les peuples et les gouvernements éthiopien et chinois. »

Il convient de rappeler que plus tôt dans la journée, le Premier ministre Abiy avait également reçu le ministre Wang Yi au Palais national, où des discussions avaient eu lieu sur les relations bilatérales et les questions régionales d'intérêt commun.

Cette visite souligne le partenariat stratégique croissant entre l'Éthiopie et la Chine dans le cadre du nouveau cadre de coopération renforcé.

En outre, la réunion de haut niveau s'est concentrée sur le renforcement de la coopération bilatérale et l'échange de points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cette visite reflète le partenariat continu entre l'Éthiopie et la Chine et leur engagement mutuel à approfondir leurs relations diplomatiques.