Ile Maurice: Rodrigues - Développements tous azimuts

Le développement de Rodrigues s'inscrit désormais dans une nouvelle phase, marquée par des investissements publics d'envergure et une série de projets structurants touchant les secteurs clés de l'économie, des infrastructures et des services essentiels.

Dans le Budget 2025-2026, le gouvernement a confirmé l'allocation d'un montant global n faveur de Rodrigues de Rs 5,785 milliards, dont Rs 5 milliards seront consacrées aux dépenses récurrentes, afin d'assurer la continuité des services publics et le bon fonctionnement des administrations. Rs 785 millions seront allouées aux dépenses d'investissement, notamment afin de financer plusieurs projets prioritaires, dont la construction d'une nouvelle piste d'atterrissage à Plaine-Corail, l'augmentation de la capacité d'approvisionnement en eau, le renforcement de la productivité agricole et la construction de routes d'accès vers le futur Technopark.

Parmi les projets les plus emblématiques figure l'agrandissement de l'aéroport de Rodrigues. Ce chantier stratégique a franchi une étape décisive, le vendredi 22 août 2025, lorsque Airports of Mauritius Co. Ltd (AML) a organisé une réunion de préconsultation du marché (Early Market Engagement). Cette rencontre était consacrée à la construction de la future piste d'atterrissage ainsi qu'aux infrastructures de soutien associées. L'objectif était de présenter les grandes lignes du projet et d'engager un premier dialogue avec les acteurs du marché international avant l'appel d'offres.

L'ampleur financière du projet témoigne de son importance stratégique. L'investissement est estimé à 170 millions de dollars américains pour la piste et ses infrastructures immédiates, et à 200 millions de dollars, soit environ Rs 9,5 milliards, lorsque l'ensemble des composantes liées au développement durable de Rodrigues est pris en compte. Le calendrier est déjà défini : l'appel d'offres international a été lancé en novembre 2025, et la durée des travaux est estimée à environ 42 mois, une fois le chantier lancé.

Sur le plan énergétique, Rodrigues dispose actuellement d'une capacité de production jugée suffisante pour répondre à la demande des secteurs résidentiel, commercial, agricole et industriel. La demande maximale jamais enregistrée sur l'île s'est élevée à 9,53 MW, atteinte le 17 mars 2025. Afin de renforcer la fiabilité du réseau et d'accompagner l'intégration accrue des énergies renouvelables, le Central Electricity Board (CEB) a identifié plusieurs projets majeurs.

Deux systèmes de stockage d'énergie par batteries, d'une puissance nominale de 1 MW/2 MW chacun, seront installés à Pointe-Monnier et Grenade d'ici fin 2026. L'appel d'offres pour ces installations a été lancé en août 2025, avec une date de clôture fixée au 12 novembre 2025. Ces équipements permettront non seulement de répondre aux pointes de consommation, mais aussi d'améliorer la stabilité du réseau.

Projets énergétiques

D'autres projets énergétiques sont également prévus, dont l'installation d'une nouvelle centrale thermique d'une capacité comprise entre 1,9 et 2,5 MW à Pointe-Monnier d'ici le dernier trimestre de 2027, l'extension de la centrale photovoltaïque de Grenade, avec une unité supplémentaire de 1 MW, ainsi que la reconversion du parc éolien de Trèfles, devenu obsolète, en une centrale photovoltaïque de 500 kW, couplée à un système de stockage par batterie d'au moins 1 MW.

Dans le cadre de la feuille de route «Rodrigues Île Verte», élaborée par l'Assemblée régionale de Rodrigues, le ministère de tutelle, le CEB, MARENA et EEMO, plusieurs réalisations ont déjà vu le jour. Environ 260 kits photovoltaïques, représentant une capacité de 382 kW, ont été installés avec l'appui de bailleurs de fonds internationaux. Deux mini-centrales solaires de 100 kW chacune ont également été mises en place à Rivière-Coco et Terre-Rouge, exploitées et entretenues par le CEB dans le cadre d'accords de raccordement avec l'Assemblée régionale.

Le développement portuaire constitue un autre pilier majeur de la stratégie d'investissement. Le Port Master Plan 2024 de Port-Mathurin recommande un investissement d'environ Rs 4,6 milliards pour la construction d'un nouveau quai commercial et des infrastructures terminales associées, afin de répondre aux besoins à moyen et long termes. Le projet prévoit notamment la construction d'un quai de 175 mètres, des travaux de dragage et de remblayage, des chaussées portuaires, des installations techniques, un bâtiment administratif et un terminal passagers.

La question de l'eau figure également au cœur des priorités. Un montant total de Rs 436,5 millions a été budgété pour les projets hydrauliques à Rodrigues. Cette enveloppe comprend Rs 38,9 millions dans le budget de l'Assemblée régionale pour la réhabilitation des barrages et la collecte des eaux pluviales, Rs 40,9 millions pour la construction d'une usine de dessalement à Caverne-Bouteille, destinée à approvisionner le chantier de la nouvelle piste de Plaine-Corail, ainsi qu'une subvention de Rs 16,7 millions de l'Agence française de développement pour l'assistance technique.

À cela s'ajoute un financement de Rs 340 millions, pris en charge par la Mauritius Investment Corporation (MIC), pour la mise en place de deux usines de dessalement à Pointe-Coton et Caverne-Bouteille, ainsi que pour d'autres infrastructures liées à l'eau.

Outre des infrastructures physiques, des réformes institutionnelles sont également à l'étude. Dans le cadre du Programme gouvernemental 2025- 2026, des consultations élargies ont été lancées en vue de moderniser le système électoral et d'améliorer l'accès à la justice en matière électorale.

L'ensemble des parties prenantes est appelé à soumettre leurs propositions d'ici au 30 janvier, offrant à Rodrigues l'opportunité de faire valoir ses spécificités. Parallèlement, un comité sera mis en place pour examiner la révision de la Rodrigues Regional Assembly Act et du système électoral, à la suite de propositions formulées par des élus régionaux et de rencontres avec le Deputy Prime Minister.