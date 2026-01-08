Ile Maurice: L'expert international Philip Baker rencontre Navin Ramgoolam

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Philip Baker, expert international en fiscalité, a rencontré le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, à son bureau à Port-Louis ce jeudi 8 janvier 2026. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux et réformes en cours visant à moderniser et renforcer le système de taxation de Maurice, notamment en ce qui concerne l'introduction du Qualified Domestic Minimum Top-up Tax.

Durant sa visite à Maurice, Philip Baker a pris note des différentes propositions soumises par les parties prenantes du secteur financier. Il les a examinées avec attention avec pour objectif d'assurer une consultation élargie et inclusive.

L'objectif demeure de positionner Maurice comme une juridiction compétitive, tout en assurant une pleine conformité avec les standards internationaux, dont ceux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

