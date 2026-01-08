Ile Maurice: L'initiative Lumin'îles se met en marche

Un accord entre Entreprise France et le ministère de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille vise à développer des services de garde d'enfants abordables. Dans le cadre d'une initiative importante visant à renforcer l'égalité des sexes et à améliorer le bien-être des femmes et des enfants, le ministère a reçu l'aval du Conseil des ministres pour la signature d'un protocole d'accord avec l'agence interministérielle de coopération technique française.

Cet accord officialise le partenariat dans le cadre du programme régional Lumin'îles, une plateforme de coopération soutenue par l'Agence française de développement (AFD) qui vise à aider les nations insulaires à développer de meilleures politiques publiques et institutions. Le programme régional Lumin'îles est mis en oeuvre dans trois pays insulaires clés de l'océan Indien : Maurice, Madagascar et les Comores. Il vise à fournir une expertise technique, à renforcer les capacités et à mener des recherches afin d'autonomiser les femmes et consolider les cadres institutionnels qui favorisent le développement inclusif.

Grâce à cet accord, Maurice devrait bénéficier de multiples interventions ciblées. Celles-ci comprennent une assistance technique et des initiatives de renforcement des capacités axées sur l'égalité des sexes, le développement des services de garde d'enfants et les questions plus générales de protection sociale touchant les femmes et les enfants. Le ministère et Expertise France collaboreront étroitement pour mettre en oeuvre des activités visant spécifiquement à relever les défis auxquels sont confrontées les femmes, en mettant particulièrement l'accent sur les services de garde d'enfants, un domaine essentiel au bien-être des familles et à l'autonomisation des femmes.

En outre, le partenariat vise à renforcer l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes en améliorant la disponibilité et l'utilisation des données dégroupées par sexe et des statistiques relatives à la garde d'enfants. Cette approche fondée sur les données permettra au ministère de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes plus efficaces qui répondent aux besoins réels de la population.