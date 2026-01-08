Ile Maurice: Le gouvernement affine les préparatifs

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a présidé, ce jeudi 8 janvier, une réunion de travail avec les ministres concernés par l'organisation du pèlerinage du Maha Shivaratri et du Cavadee. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs à différents niveaux, afin de garantir que ces importants événements religieux se déroulent dans les meilleures conditions possibles.

Les discussions ont porté sur plusieurs aspects clés, notamment la logistique, la sécurité, la circulation routière, les services de santé et l'approvisionnement en eau, autant d'éléments essentiels pour accueillir les milliers de pèlerins attendus.

Le Premier ministre a insisté sur l'importance d'une coordination efficace entre les différents ministères et les autorités concernées, afin que le Maha Shivaratri et le Cavadee demeurent des moments de recueillement dans un climat serein et organisé, tout en veillant à la sécurité et au bien-être des pèlerins.

Les ministres Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Anil Bachoo, Deven Nagalingum, Osman Mahomed, Michael Sik Yuen et Mahen Goondea ont participé à cette rencontre.