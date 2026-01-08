Ile Maurice: Le gouvernement affine les préparatifs

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a présidé, ce jeudi 8 janvier, une réunion de travail avec les ministres concernés par l'organisation du pèlerinage du Maha Shivaratri et du Cavadee. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs à différents niveaux, afin de garantir que ces importants événements religieux se déroulent dans les meilleures conditions possibles.

Les discussions ont porté sur plusieurs aspects clés, notamment la logistique, la sécurité, la circulation routière, les services de santé et l'approvisionnement en eau, autant d'éléments essentiels pour accueillir les milliers de pèlerins attendus.

Le Premier ministre a insisté sur l'importance d'une coordination efficace entre les différents ministères et les autorités concernées, afin que le Maha Shivaratri et le Cavadee demeurent des moments de recueillement dans un climat serein et organisé, tout en veillant à la sécurité et au bien-être des pèlerins.

Les ministres Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Anil Bachoo, Deven Nagalingum, Osman Mahomed, Michael Sik Yuen et Mahen Goondea ont participé à cette rencontre.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.