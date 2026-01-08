Ile Maurice: Jake & Isa - L'élégance musicale au coeur de l'hôtellerie premium

interview

Dans l'hôtellerie premium, chaque détail compte. Avec élégance et sens du service, Jake & Isa proposent une musique sur mesure, qui sublime l'expérience client et s'inscrit comme une signature raffinée au coeur des établissements haut de gamme.

Comment est né le duo Jake & Isa, et qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de votre complicité sur scène ?

Le duo est né tout d'abord autour d'une passion commune pour la musique et le plaisir de jouer ensemble. Très vite, nous avons réalisé que nos sensibilités se complétaient naturellement. La force de notre complicité vient de l'écoute mutuelle, de la confiance et d'une communication fluide, sur scène comme en dehors. Cela nous permet d'être très libres musicalement tout en restant parfaitement synchronisés.

Comment décririez-vous votre univers musical à un public qui vous découvre pour la première fois dans un hôtel ?

Notre univers musical est volontairement varié. Nous combinons plusieurs styles tels que rock, pop, latino, reggae et ballades. Nous proposons des reprises revisitées avec une touche personnelle, mêlant douceur et énergie maîtrisée. L'objectif est de créer une atmosphère élégante et chaleureuse, qui accompagne le moment sans jamais s'imposer, tout en affirmant une véritable identité musicale.

Vos performances semblent toujours s'adapter au lieu et à l'ambiance. Comment construisez-vous vos sets en fonction du contexte et du public ?

Nous observons beaucoup : lieu, horaire, type de clientèle et énergie de la salle. À partir de là, nous ajustons le tempo, le volume et le répertoire. Un cocktail en début de soirée n'appelle pas la même approche qu'un dîner animé ou un événement privé. L'adaptation fait partie intégrante de notre travail.

Chanter en hôtellerie demande une approche particulière. Quelles sont, selon vous, les clés d'une performance réussie dans ce cadre ?

La clé, c'est l'équilibre. Il faut savoir être présent sans être envahissant. Le respect du lieu, du personnel et des clients est essentiel, tout comme une gestion précise du son. En hôtellerie, la musique doit sublimer l'expérience globale.

Comment trouvez-vous l'équilibre entre présence scénique, élégance et discrétion, notamment dans des établissements haut de gamme ?

Nous privilégions une présence naturelle, sobre et soignée. Le langage corporel et le choix des morceaux ont leur importance. L'objectif est de créer une ambiance raffinée, cohérente avec l'image de l'établissement.

Derrière cette fluidité sur scène, quelle place accordez-vous à la préparation et à la rigueur professionnelle ?

Une place centrale. La fluidité que l'on perçoit est le résultat de beaucoup de préparation : répétitions, travail du répertoire, organisation technique. La rigueur nous permet ensuite d'être détendus et pleinement disponibles sur scène.

La ponctualité et la fiabilité sont souvent cruciales pour les hôtels. Comment vous assurez-vous d'être toujours prêts et opérationnels le jour J ?

Nous anticipons toujours. Arriver en avance, vérifier le matériel et prévoir des solutions de secours fait partie de notre routine. Cette organisation nous permet d'aborder chaque prestation avec sérénité et professionnalisme.

Vous travaillez avec votre propre structure, qui contracte directement avec des hôtels. En quoi ce modèle facilite-t-il la collaboration avec les établissements ?

Nous privilégions le travail en direct avec les hôtels, car cela permet d'instaurer une relation de confiance et un véritable rapprochement. Le contact direct facilite la communication, la compréhension des attentes et une meilleure cohérence avec l'identité du lieu. Travailler sans intermédiaire évite également des limites que l'on retrouve avec de gros «contracteurs», où les artistes ont rarement l'opportunité d'intégrer durablement un établissement, même lorsque le mérite et le talent sont présents. Notre approche valorise davantage la méritocratie, la qualité du travail et les relations humaines.

Vos prestations s'adaptent à différents formats (cocktails, dîners, événements privés). Comment définissez-vous vos offres selon les besoins des clients ?

Nous échangeons en amont avec le client pour comprendre ses attentes, le contexte et le déroulé de l'événement. À partir de là, nous proposons une formule sur mesure, tant sur la durée que sur l'ambiance musicale.

Sans entrer dans les détails, dans quelle fourchette se situent vos prestations horaires, selon le type d'événement ?

Les tarifs varient selon le format, la durée et les demandes techniques, mais ils se situent dans une fourchette cohérente avec les standards de l'hôtellerie premium.

Qu'est-ce qui distingue Jake & Isa d'un simple duo musical aux yeux des hôtels qui vous font confiance ?

Au-delà de l'exigence musicale, c'est notre fiabilité, notre adaptabilité et notre sens du service. Nous comprenons les exigences de l'hôtellerie et travaillons toujours dans une logique de partenariat à long terme.

Aujourd'hui, êtes-vous ouverts à de nouveaux lieux et partenariats et qu'est-ce qui vous motive encore à monter sur scène chaque soir ?

Oui, absolument. Nous aimons découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles ambiances et rencontrer des publics différents. Ce qui nous motive, c'est le contact humain, l'émotion partagée et le plaisir de créer, chaque soir, une atmosphère unique.