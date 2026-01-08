Ile Maurice: Quatre bébés traités comme des déchets et abandonnés

Entre août 2025 et le mardi 6 janvier 2026, quatre bébés ont été traités comme de vulgaires déchets et abandonnés par leurs géniteurs. En août dernier, un nourrisson a été découvert dans un sac et accroché à un portail à Stanley, Rose-Hill. En décembre dernier, un autre bébé a été placé dans un sac et déposé sur le parvis d'une église, toujours à Rose-Hill. Dimanche, après avoir assassiné sa compagne, Sivanee Saminaden, le Camerounais Kemayou Bolzano a balancé leur bébé dans un baril en métal utilisé comme poubelle.

Et mardi, un bébé naissant, une petite fille, a été jeté dans les poubelles de toilettes du service des urgences de l'hôpital SAJ à Flacq. L'enfant serait vraisemblablement celui d'une femme de 23 ans, mariée et déjà mère d'un enfant de deux ans. Cette habitante de Montagne-Blanche, vit séparée de son époux contre qui elle a recherché et obtenu un Protection Order émis par le tribunal de Moka. Elle a regagné le domicile de ses parents en compagnie de son premier enfant. Le couple, qui est connu des services de police de St-Pierre, serait en instance de divorce.

Le nouveau-né découvert par un médecin généraliste, était accompagné d'une infirmière et de policiers et avait encore son cordon ombilical attaché.

Le nourrisson a été admis à l'unité des soins intensifs néonatals où il a reçu des soins. Son état serait stable. Quant à la maman, elle est toujours hospitalisée. Son état est également stable. Une sentinelle a été placée devant la porte de la salle où elle a été admise afin de prévenir toute tentative de fuite. Des policiers de plusieurs unités enquêtent sur ce cas, de même que des fonctionnaires de la Child Development Unit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres