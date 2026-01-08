Ile Maurice: Quatre bébés traités comme des déchets et abandonnés

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Entre août 2025 et le mardi 6 janvier 2026, quatre bébés ont été traités comme de vulgaires déchets et abandonnés par leurs géniteurs. En août dernier, un nourrisson a été découvert dans un sac et accroché à un portail à Stanley, Rose-Hill. En décembre dernier, un autre bébé a été placé dans un sac et déposé sur le parvis d'une église, toujours à Rose-Hill. Dimanche, après avoir assassiné sa compagne, Sivanee Saminaden, le Camerounais Kemayou Bolzano a balancé leur bébé dans un baril en métal utilisé comme poubelle.

Et mardi, un bébé naissant, une petite fille, a été jeté dans les poubelles de toilettes du service des urgences de l'hôpital SAJ à Flacq. L'enfant serait vraisemblablement celui d'une femme de 23 ans, mariée et déjà mère d'un enfant de deux ans. Cette habitante de Montagne-Blanche, vit séparée de son époux contre qui elle a recherché et obtenu un Protection Order émis par le tribunal de Moka. Elle a regagné le domicile de ses parents en compagnie de son premier enfant. Le couple, qui est connu des services de police de St-Pierre, serait en instance de divorce.

Le nouveau-né découvert par un médecin généraliste, était accompagné d'une infirmière et de policiers et avait encore son cordon ombilical attaché.

Le nourrisson a été admis à l'unité des soins intensifs néonatals où il a reçu des soins. Son état serait stable. Quant à la maman, elle est toujours hospitalisée. Son état est également stable. Une sentinelle a été placée devant la porte de la salle où elle a été admise afin de prévenir toute tentative de fuite. Des policiers de plusieurs unités enquêtent sur ce cas, de même que des fonctionnaires de la Child Development Unit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.