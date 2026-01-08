Ile Maurice: Rentrée scolaire - Derniers réglages avant le grand jour

Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, attendue avec impatience par des milliers d'élèves à travers le pays. Dès lundi, place aux admissions, avant la grande rentrée générale prévue mardi.

Petits et grands s'apprêtent ainsi à reprendre le chemin de l'école, souvent avec excitation, à l'idée de retrouver leurs camarades de classe et de renouer avec le quotidien scolaire après les vacances.

Du côté des enseignants, notamment du primaire, la rentrée se fera plus tôt. Ce vendredi marque, en effet, un moment clé pour les éducateurs, appelés à rejoindre leurs établissements respectifs afin de connaître les classes qui leur seront attribuées pour l'année scolaire 2026. Une étape essentielle pour permettre une meilleure organisation en amont.

Selon le président de la Government Teachers' Union (GTU), Vishal Baujeet, les responsables de chaque établissement accueilleront les enseignants et les orienteront vers les salles de classe qu'ils occuperont durant toute l'année. «Le maître d'école va également tenir son staff meeting pour jeter les bases de la nouvelle année», expliquet-il. Cette réunion permet notamment d'aborder les objectifs pédagogiques, l'organisation interne et les priorités de l'établissement.

Admissions : éviter la cohue dès le premier jour

Traditionnellement, cet exercice se déroulait le jour même des admissions. Toutefois, une nouvelle directive du ministère de l'Éducation est venue modifier ce calendrier. «Le ministre a demandé que cela se fasse ainsi afin de ne pas chambouler les admissions de lundi», précise Vishal Baujeet. Cette mesure vise aussi à faciliter la tâche des enseignants ayant eux-mêmes des enfants admis en Grade 1 ou en Grade 7. «Ils sauront déjà quelle classe ils auront en 2026 et pourront ainsi effectuer l'admission de leurs enfants dans de meilleures conditions.»

Autre point important de cette rentrée anticipée pour les enseignants : la distribution de manuels scolaires. Celle-ci pourra également débuter dès demain. «Ainsi, pour la rentrée générale, prévue le 13 janvier, certains manuels seront déjà à la disposition des enfants», souligne le président de la GTU. Les autorités assurent que tout est mis en oeuvre pour garantir un démarrage de l'année scolaire sans heurts. «Les responsables au niveau du ministère ont fait comprendre que le nécessaire sera fait pour que tout se passe sans anicroche au début de 2026», affirme-t-il.

Rattrapage du PSAC

Parallèlement aux préparatifs logistiques, l'attention se porte aussi sur les résultats du Re-assessment du PSAC. En attendant d'obtenir le pourcentage complet des élèves ayant pris part à cet exercice, Vishal Baujeet se veut rassurant. «En règle générale, les enfants ont bien travaillé.» Ces élèves ont bénéficié d'une semaine de rattrapage avant de composer à nouveau, ce qui leur a permis d'améliorer leurs performances.

Environ 1 300 enfants ont ainsi repris part à ces examens, dans l'espoir d'obtenir un meilleur résultat et, par conséquent, d'accéder à un collège plus favorable. «C'est une deuxième chance pour beaucoup. Cela marque aussi une continuité pour ceux qui poursuivent leur éducation au secondaire», souligne le syndicaliste. En revanche, les élèves n'ayant pas acquis les compétences fondamentales seront dirigés vers le Foundation Programme in Literacy, Numeracy and Skills, un dispositif destiné à renforcer les bases essentielles avant la poursuite de leur parcours scolaire.

Il est important de noter que cet exercice de rattrapage concerne uniquement les élèves de Grade 6, ces derniers ne pouvant redoubler de classe dans le système public. «Ils pourront à nouveau reprendre part aux examens, mais dans le privé», précise Vishal Baujeet. En revanche, les élèves de Grade 5, qui n'ont pas obtenu de bons résultats, peuvent poursuivre leur scolarité en Grade 6 dans leur établissement actuel.

À titre de comparaison, après les épreuves du Re-assessment en 2024, le taux de réussite s'élevait à 79,26 %. Pour 2025, en attendant l'ajustement officiel du Mauritius Examinations Syndicate (MES), le taux de réussite était de 76,41 % au 11 décembre.

Des chiffres qui seront scrutés de près, alors que l'année scolaire 2026 s'annonce sous le signe de l'organisation, de l'accompagnement et de la continuité éducative.