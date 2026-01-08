Ile Maurice: Coup de feu près du bureau du Commissaire de police - La police évoque un accident de travail

Plus de peur que de mal aux Casernes centrales. Un coup de feu a retenti près du bureau du Commissaire de police (CP) dans la soirée du mercredi 7 janvier, provoquant une vive inquiétude au sein du dispositif sécuritaire. L'incident, survenu peu avant minuit, a finalement été qualifié d'accident par la police.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le tir serait le résultat d'un déchargement accidentel de l'arme. Les faits se seraient produits alors qu'un Training Police Constable (TPC), rattaché à la Special Supporting Unit (SSU), prenait son service au bureau du CP, situé aux Casernes centrales. Son arme, rangée dans un étui suspendu à sa ceinture, se serait déclenchée de manière involontaire.

Le policier a été blessé à la jambe droite lors de l'incident. Il a immédiatement été pris en charge et transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, où il a reçu les soins nécessaires. Son état de santé n'inspire aucune inquiétude, et deux semaines de congé maladie lui ont été prescrites par le personnel médical.

À la suite de cet événement, la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis Sud a ouvert une investigation afin de déterminer avec précision les circonstances ayant conduit à ce tir accidentel. Le périmètre a été sécurisé pour permettre le bon déroulement des opérations.

Les autorités assurent que toutes les procédures de sécurité feront l'objet d'un examen approfondi afin d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise à l'avenir.