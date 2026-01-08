Ile Maurice: Chikungunya - Un sixième cas confirmé

Un nouveau cas de chikungunya a été enregistré, portant à six le nombre total de cas recensés à ce jour dans le pays. Il s'agit également du premier cas confirmé depuis décembre 2025. Le patient est un homme âgé de 53 ans, résidant dans la région de Beau-Bassin.

Selon le directeur par intérim des services de santé, le Dr Fazil Khodabocus, le patient est actuellement admis dans une clinique privée, où il reçoit les soins. Son état de santé est jugé stable. «Le patient présentait de la fièvre, des éruptions cutanées ainsi que des douleurs articulaires. Les résultats de ses tests ont confirmé qu'il est positif au chikungunya», a-t-il indiqué.

Les autorités sanitaires maintiennent un niveau de vigilance élevé face à cette situation. Des opérations de fumigation ont été menées ce mardi 6 janvier dans la région de Beau-Bassin, parallèlement à une recherche active d'éventuels autres cas. Le Dr Fazil Khodabocus a lancé un appel à la prudence à la population. «Il est important de se débarrasser des eaux stagnantes et d'éviter les terrains vagues, qui constituent des lieux propices à la prolifération des moustiques. Des mesures de prévention doivent être prises», a-t-il averti.

Les autorités sanitaires poursuivent leur surveillance et recommandent à toute personne présentant des symptômes évocateurs de consulter rapidement un professionnel de santé.