Ile Maurice: Deux blessés graves et deux arrestations, dont un policier

Une violente altercation survenue dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 janvier à Montagne-Longue a fait deux blessés graves et conduit à l'arrestation de deux suspects, dont un policier, désormais détenus par la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge. Les faits ont été qualifiés d'agression avec préméditation.

La police est intervenue vers 22 h 30 après avoir reçu un appel signalant une dispute sur la voie publique, à proximité d'un commerce local. Sur place, deux hommes âgés de 24 et 55 ans, tous deux résidant à Ste-Croix, ont été retrouvés blessés. Les auteurs de l'altercation avaient déjà pris la fuite.

Le plus jeune a été frappé au niveau de l'abdomen avec une bouteille de bière. L'homme de 55 ans, en tentant d'intervenir pour calmer la situation, a été violemment poussé et a lourdement chuté sur la chaussée, subissant une blessure sérieuse à l'arrière de la tête. Les deux victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital de Montagne-Longue avant d'être transférées à l'hôpital SSRN à Pamplemousses. Le quinquagénaire a été admis en soins intensifs, son état étant critique, tandis que le jeune homme est resté en observation. En raison de leur état, aucune déposition n'a pu être immédiatement recueillie, même si les victimes se sont déclarées capables d'identifier leurs agresseurs.

Selon les premières constatations, la dispute serait liée à un différend sur le stationnement d'un véhicule le long de Colombo Road. Un policier de 30 ans, habitant Montagne-Longue, qui s'est présenté au poste pour signaler l'incident, a déclaré avoir été agressé au visage après avoir tenté d'intervenir lors de la dispute impliquant son cousin. Bien qu'il ne présente pas de blessures visibles, il a ressenti des douleurs aux joues et à l'oeil droit et a été soigné à l'hôpital avant d'être référé à l'hôpital SSRN.

Dans le cadre de l'enquête, la CID de Terre-Rouge a procédé, le lundi 5 janvier, à l'arrestation du policier et de son cousin, tous deux habitants de Montagne-Longue. Lors de son interrogatoire, le policier a reconnu avoir porté un coup à l'une des victimes, provoquant sa chute. Le second suspect a commencé sa déposition en présence de son avocat, mais celle-ci a été interrompue en raison de sa fatigue. Il devrait la poursuivre ultérieurement, toujours accompagné de son conseil légal.