Afrique: Maurice, deuxième meilleure destination mondiale

Maurice se positionne au deuxième rang des meilleures destinations pour la retraite à l'étranger, avec un score de 89,24 sur 100, selon le Global Retirement Report 2025. Cette étude, publiée par Global Citizen Solutions (GCS), compare 44 programmes de visas de retraite et de revenus passifs à travers le monde. Le Portugal arrive en tête avec un score de 92,61.

Le rapport analyse 20 indicateurs spécifiques regroupés en six sous-indices : procédures, citoyenneté et mobilité, économie, optimisation fiscale, qualité de vie, sécurité et intégration. Chaque pays reçoit une note sur 100. Le Portugal, première destination pour la retraite à l'étranger, propose le visa D7 aux ressortissants de pays tiers, permettant aux personnes disposant de revenus passifs réguliers - pensions ou revenus locatifs - de s'y installer.

Les dix meilleures destinations pour la retraite à l'étranger en 2025 sont : le Portugal, l'île Maurice, l'Espagne, l'Uruguay, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie, Malte, la Lettonie et le Chili.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Dr Laura Madrid Sartoretto, responsable de recherche au sein de l'unité Global Intelligence de GCS, souligne que Maurice attire les retraités recherchant une fiscalité avantageuse et une qualité de vie élevée. Les procédures rapides, transparentes et fiables du pays, associées à des politiques fiscales favorables, en font un choix privilégié pour les personnes souhaitant s'y installer avec leur pension. La stabilité politique et la sécurité sont également des critères essentiels pour ceux qui envisagent de prendre leur retraite à l'étranger.

Principaux enseignements du rapport concernant l'île

· Optimisation fiscale : Maurice applique un système d'imposition territoriale ; les revenus étrangers ne sont pas imposés, éliminant ainsi les risques fiscaux liés aux déclarations internationales.

· Avantages fiscaux : pas d'impôt sur les revenus étrangers, pas d'impôt sur la fortune et pas de droits de succession.

· Permis de séjour pour retraités : accessible aux non-citoyens âgés de plus de 50 ans.

· Durée du permis : 10 ans, renouvelable pour 10 ans supplémentaires.

· Exigences financières : Un transfert initial d'au moins 1 500 USD (ou équivalent) doit être effectué sur un compte bancaire local à Maurice lors de la délivrance du permis. Ensuite, le titulaire doit transférer au moins 1 500 USD par mois (ou 18 000 USD par an) pendant toute la durée de validité du permis, et fournir chaque année une preuve de ces transferts au Economic Development Board.

· Inclusion familiale : Le demandeur principal peut inclure son conjoint ou partenaire légal ainsi que ses enfants à charge.

· Qualité de vie : Maurice figure parmi les meilleurs pays au monde selon la Global Intelligence Unit de GCS.