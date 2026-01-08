Ile Maurice: Arrêté pour trouble à l'ordre public après avoir insulté des policiers

Une scène tendue s'est déroulée aux petites heures du 2 janvier à Plaine-Verte, où un homme de 40 ans a été interpellé pour Rogue and Vagabond après avoir proféré des insultes et des menaces en public.

Selon les premières informations, l'individu se trouvait devant le poste de police de Plaine-Verte lorsqu'il s'est mis à crier des propos grossiers avec agressivité. Il aurait notamment déclaré : «Mo mem Muntazir, mo pou kas l*** azordi, si mo pas gagn mo simik». Invité à se calmer par les policiers en service, l'homme aurait persisté et a insulté les forces de l'ordre.

Informé de l'infraction retenue contre lui et de ses droits constitutionnels, il aurait répondu sans détour : «Prizon inn fer pou zom sa». L'homme a été conduit au poste pour interrogatoire puis placé en cellule policière.