Ile Maurice: Mamta Rughoonundun Nandram donne naissance à des triplés

Dans le village de Belle-Mare, une histoire de patience, de souffrance et d'espoir s'est écrite récemment. Mamta Rughoonundun Nandram et son mari, Santosh, «Operations Manager» au Veranda Palmar Hotel, ont attendu sept longues années pour connaître un bonheur que de nombreuses personnes prennent pour acquis, à savoir celui de devenir parents.

Ces années d'attente ont été mêlées d'incertitudes et d'interrogations sans réponses, de traitements inefficaces et de silences parfois difficiles à porter. Puis, en 2025, la vie a exaucé leur rêve et leur a offert un miracle, soit des triplés. Lorsque le test de grossesse s'est révélé positif, Mamta Rughoonundun Nandram a d'abord hésité à y croire.

La crainte d'un nouvel espoir brisé était encore trop vive. Ce n'est qu'au cours de la première échographie, à la fin avril, que la réalité s'est imposée avec force : trois poches, trois battements de coeur. À cet instant précis, le doute a cédé la place à un profond soulagement. Elle était non seulement enceinte mais portait aussi des triplés.

Un long parcours médical a alors commencé pour elle et son mari, marqué par une grossesse à haut risque, une discipline stricte et beaucoup de courage. Mamta Rughoonundun Nandram a été suivie par les gynécologues Rajivsing Dawonath, Burjoo et Bumma ainsi que par le personnel infirmier de l'hôpital SAJ à Flacq. Le repos est alors devenu quasi permanent pour la jeune femme. Chaque rendez-vous médical rappelait la fragilité de la situation et l'importance des précautions à prendre pour protéger ces trois petites vies en devenir.

Le 5 octobre dernier, après 32 semaines de grossesse, l'accouchement a dû être déclenché. Tout est alors allé très vite, trop vite. Mamta Rughoonundun Nandram n'a même pas eu la force de regarder ses bébés à la naissance. Sa seule question, répétée encore et encore, était chargée d'angoisse : «Est-ce que les bébés vont bien ?»

Reliés à des machines

Placés immédiatement à l'unité des soins intensifs néonatals (NICU), les nouveau-nés ont entamé leur propre combat. Sonaya, l'aînée des triplés, suivie de ses deux petits frères, Sorav et Sohansh, étaient minuscules et fragiles mais déjà dotés d'une force incroyable.

Pour leur maman, les jours qui ont suivi ont été parmi les plus éprouvants de sa vie. La fatigue, l'angoisse, l'attente... et surtout cette douleur silencieuse de ne pas pouvoir serrer ses bébés contre son coeur. Son époux était souvent en larmes en voyant ses enfants reliés à des machines à la NICU.

Les Nandram ont dû attendre plusieurs semaines, avant qu'ils puissent enfin prendre leurs bébés dans leurs bras. Trois semaines de va-et-vient quotidiens à la NICU de Flacq, de patience imposée, d'émotions contenues. Trois semaines qui ont semblé une éternité.

Le jour où Mamta Rughoonundun Nandram a enfin pu ramener ses bébés à la maison restera gravé dans sa mémoire. Entourée de ses parents, de sa soeur et son époux, Mamta Rughoonundun Nandram a compris qu'il lui a fallu l'attente, la souffrance et la peur avant de donner naissance à ses trois adorables petits.

Désormais, le quotidien s'organise autour des triplés, dans une atmosphère de solidarité et d'amour. Mamta Rughoonundun Nandram peut compter sur le soutien précieux de sa maman et de son mari, Santosh. Elle est reconnaissante envers ses gynécologues pour leur accompagnement tout au long de cette grossesse délicate. Elle salue aussi le professionnalisme, la bienveillance et l'humanité des médecins, des infirmières et du personnel de l'hôpital SAJ et de la NICU de Flacq.

Aujourd'hui encore, il faut au moins trois personnes pour s'occuper de leurs bébés. Des moments intenses, parfois épuisants, mais toujours empreints de tendresse. Les regards, les petits gestes et les sourires de Sonaya, Sorav et Sohansh transforment chaque instant en un précieux moment de vie familiale.

L'histoire de Mamta Rughoonundun Nandram et de son époux rappelle que, parfois, les miracles arrivent en silence et changent une vie pour toujours.