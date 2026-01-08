Ile Maurice: Meurtre de Sreematee Bunghoo - Le suspect passe aux aveux

Davisen Vayty, le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Sreematee Bunghoo, 78 ans, est passé aux aveux. Interpellé le 31 décembre, quelques heures après la découverte du corps de la septuagénaire à son domicile de Quinze-Cantons, l'homme, connu des services de police, avait jusqu'ici nié toute implication avant de reconnaître les faits lors d'un interrogatoire mené par la Major Crime Investigation Team (MCIT).

Le suspect réside à proximité du lieu du drame. En détention depuis son arrestation, il avait initialement rejeté toute responsabilité dans ce crime. Mais lors des interrogatoires et confronté à plusieurs éléments compromettants, il a finalement avoué qu'il s'était rendu chez la victime avec l'intention de lui voler des bijoux. Surpris par la retraitée, qui vivait seule, il l'aurait violemment frappée au visage, provoquant une fracture de la mâchoire.

La victime serait ensuite tombée au sol et n'a pas survécu à ses blessures. Des témoins affirment l'avoir aperçu quittant la maison de la victime peu après le drame. Les enquêteurs n'écartent pas le fait que la victime avait déjà été la cible d'un cambriolage environ deux mois avant cet événement, un élément pris en compte dans l'analyse du mobile.

La disparition inhabituelle de la septuagénaire avait alerté ses proches, qui se sont rendus chez elle mardi soir, faisant la découverte macabre avant d'alerter la police. L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin a conclu que le décès est dû à de graves blessures crâniennes.

L'enquête est menée par l'équipe du surintendant de police Veekash Seebaruth, assisté par la Woman Chief Inspector Nauthoo.