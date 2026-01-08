Ile Maurice: Le ministère de la Santé lance le 146 pour faciliter l'accès aux hôpitaux publics

Le mardi 6 janvier, le ministère de la Santé et du Bien-être a lancé officiellement une hotline dédiée au secteur de la santé lors d'une cérémonie au Dr A. G. Jeetoo Hospital. Le ministre Anil Bachoo a présenté ce numéro (le 146) comme une avancée majeure pour faciliter l'accès aux services publics de santé.

Selon le ministre, la mise en place de cette hotline s'inscrit dans une décision gouvernementale annoncée dans le dernier Budget. «Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés lorsqu'elles ont un problème à l'hôpital ou lorsqu'un proche est malade. Elles ne savent pas toujours comment nous contacter», a-t-il expliqué. Cette situation est également source de contraintes pour les professionnels de santé.

Désormais, le public peut composer gratuitement le 146, un numéro accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La hotline remplace ainsi des dispositifs jugés moins accessibles, tels que la Citizen Support Unit en ligne ou les formulaires papier à remplir directement à l'hôpital, des procédures souvent longues et peu adaptées aux situations urgentes. «Lorsqu'une personne est malade, le téléphone reste le moyen le plus rapide et le plus efficace», a insisté le ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La hotline fonctionne comme un panel centralisé, animé par des professionnels formés, avec l'appui de médecins. À terme, trois médecins assureront l'assistance, à raison d'un par nuit. Tous les appels seront enregistrés, consignés et transmis aux hôpitaux concernés, notamment les cinq grands établissements publics, qui auront l'obligation de fournir un retour sur les plaintes reçues. Le ministère assure que chaque signalement sera traité avec diligence et dans un esprit d'urgence.

Anil Bachoo a rappelé que l'État investit massivement dans le secteur de la santé et souhaite que les usagers des hôpitaux publics soient pleinement satisfaits. Il a cité des situations concrètes, comme celle de patients contraints d'attendre toute une journée pour un examen médical sans avoir pu se nourrir, pour illustrer l'importance de faire remonter les dysfonctionnements. «Votre santé est importante, et votre voix l'est tout autant», a-t-il conclu, appelant la population à utiliser ce nouvel outil pour faire valoir ses droits et contribuer à l'amélioration du système de santé public.