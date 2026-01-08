Ile Maurice: Renforcer le personnel, une priorité

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Au New Cancer Hospital, Anil Bachoo remet les pendules à l'heure : entre manque de spécialistes et pénurie de personnel, la bataille contre le cancer passe aussi par un renfort humain. Le ministre de la Santé s'est rendu sur place, ce jeudi 8 janvier, pour évaluer la situation. Il a constaté plusieurs difficultés, notamment des problèmes de gestion de la foule et un nombre insuffisant de soignants. Le manque de spécialistes en oncologie est particulièrement préoccupant, plusieurs ayant quitté le système public.

Le déficit de Resident Medical Officers (RMO) pour assister les spécialistes reste un enjeu majeur. Par le passé, 130 RMO avaient été recrutés, mais certains n'avaient pas encore pris leurs fonctions. Pour y remédier, 27 RMO viennent d'être recrutés, et cinq médecins supplémentaires ont rejoint l'établissement hier.

La pénurie de Nursing Officers engendre également frustration et mécontentement chez les patients. Pour pallier ce manque, le scheme of service a été révisé afin de permettre le recrutement direct de diplômés des polytechnics.

Le ministre a réaffirmé son engagement à renforcer les ressources humaines et à améliorer la prise en charge des patients au New Cancer Hospital.

