Afrique de l'Ouest: Dakar et Nouakchott réaffirment le 'caractère particulier' de leur coopération

Dakar — Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a salué, jeudi, la visite de son homologue mauritanien à Dakar, soulignant qu'elle permet de réaffirmer le caractère particulier des relations entre la République islamique de Mauritanie et le Sénégal.

"Cette visite est importante parce qu'elle nous permet une fois de plus de réaffirmer le caractère singulier, particulier des relations entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal", a-t-il déclaré.

Intervenant lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien en visite de travail pour 48h à Dakar, Ousmane Sonko s'est réjoui des relations entre les deux pays "qui transcendent les âges, les générations [...]".

M. Sonko a insisté sur l'importance de cette visite de son homologue, soutenant qu'elle permet de "réactualiser un certain nombre d'axes de coopération" retenus l'année dernière à Nouakchott lors de sa visite officielle.

Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, El Moctar Ould Djay, s'est lui aussi félicité de cette visite, notant qu'elle a permis de "faire le point sur les importantes avancées réalisées au niveau de plusieurs dossiers de coopération stratégique" dont "la gestion de la sécurité aux frontières, l'énergie, le transport, la pêche, l'élevage entre autres".

Cette visite contribue également à "fixer de nouveaux objectifs dans de nouveaux domaines de coopération", a-t-il dit.

Pour lui, le travail des deux délégations contribuera à "renforcer davantage ce partenariat et consolidera de plus les rapports de fraternité et d'amitié entre les pays".