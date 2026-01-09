Maroc: Le tourisme au pays atteint le chiffre record de 19,8 millions de visiteurs en 2025

Le Maroc a enregistré un record de 19,8 millions d'arrivées de touristes en 2025, générant des recettes de plus de 13 milliards de dollars, selon le ministère du Tourisme.

Le nombre de visiteurs a augmenté de 14 % par rapport à 2024, tandis que les recettes touristiques ont atteint 124 milliards de dirhams, en hausse de 19 % d'une année sur l'autre. Ces deux chiffres représentent des records historiques, selon le ministère.

Les autorités ont attribué cette performance à une stratégie touristique couvrant la période 2023-2026, axée sur l'expansion de la connectivité aérienne, la diversification des produits touristiques et l'amélioration de la qualité des services. Le renforcement des liaisons aériennes a soutenu la demande dans les domaines des loisirs, de la culture et de l'événementiel.

Le Maroc accueille la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui, selon les responsables, a donné un élan aux arrivées. Le secteur reste un moteur de croissance clé, contribuant à hauteur de 7,3 % au produit intérieur brut.

Le gouvernement a fixé un objectif de 26 millions de touristes d'ici 2030, en s'appuyant sur les progrès réalisés en matière de connectivité et d'éventail de destinations.

Points clés à retenir

Le tourisme est devenu un pilier de la stratégie de croissance du Maroc, qui s'appuie sur les liaisons aériennes, la culture et les grands événements pour stimuler la demande. L'élargissement des itinéraires et l'augmentation de la capacité ont réduit les frictions liées aux voyages, tandis que de nouvelles offres ont élargi l'attrait au-delà des marchés traditionnels. La croissance des recettes a dépassé celle des arrivées, ce qui indique une augmentation des dépenses par visiteur et un meilleur rendement. Cela favorise l'emploi, les recettes en devises et les investissements dans les secteurs de l'hôtellerie, des transports et des services. À l'avenir, le maintien de la dynamique dépendra de la poursuite des partenariats avec les compagnies aériennes, de la modernisation des infrastructures et des normes de service à mesure que les volumes augmenteront. Avec un objectif clair pour 2030, le Maroc positionne le tourisme comme une source stable de croissance dans un contexte d'incertitude mondiale, tout en utilisant les événements et la culture pour différencier son offre de destination.