Addis Ababa — Lors d'un dialogue stratégique le président de l'Union africaine (UA), le ministre chinois des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement de Pékin envers le continent africain, soulignant le rôle central de l'UA dans les relations bilatérales.

Le président de l'Union Africaine Mahamoud Ali Youssouf et son Homologue le Ministre des Affaires étrangères Wang Yi, déclarent que c'est le moment idéal à enraciné ses relations bilatérales,élargir ses échanges culturels et humains.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a rappelé que le président Xi Jinping adresse des messages de félicitations au Sommet de l'UA depuis treize années consécutives, preuve de "l'importance que la Chine accorde au développement de ses relations avec l'UA".

Il s'est dit "réjoui de travailler" avec son interlocuteur pour concrétiser les engagements communs des dirigeants et renforcer ces liens en vue de relations sino-africaines "plus solides et plus harmonieuses".

Le ministre a ajouté que cette année marque le 70e anniversaire du début des relations sino-africaines, ainsi que la 36e année consécutive au cours de laquelle la Chine choisit l'Afrique comme première destination à l'étranger.

« C'est une belle tradition de politique étrangère que nous perpétuons », a-t-il déclaré, la qualifiant « d' héritage de l'amitié sino-africaine » né des luttes communes pour l'indépendance et la libération.

Le ministre a identifié trois significations principales à cette visite en ce début d'année : d'abord, un geste familial naturel envers "nos frères et soeurs africains" ; ensuite, la stabilité de la politique chinoise envers l'Afrique, qui apporte "la certitude dont le monde a tant besoin" face aux changements mondiaux.

Le ministre Chinois des Affaires étrangères, a partagé que Pékin promet d'être "le premier ami à tendre la main" ; enfin, une manifestation de solidarité entre pays en développement du Sud global, représentant 2,8 milliards d'habitants.

Le minister a conclu ses remarques en disant que, "Si nous pouvons travailler main dans la main et puiser notre force dans l'unité, alors aucune difficulté, aucun défi ne nous sera insurmontable", a-t-il dit Wang Yi, appelant celui-ci à accélérer la modernisation respective des deux parties pour un "monde plus juste, plus harmonieux et plus stable".