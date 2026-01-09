Afrique: L'Union africaine et la Chine conviennent d'explorer tout le potentiel d'une coopération pratique

Addis Ababa — L'Union africaine et la Chine ont convenu d'explorer tout le potentiel de coopération pratique entre la Chine et l'Union africaine, en vue d'apporter des avantages tangibles aux peuples africains et chinois.

Dans un communiqué de presse conjoint publié à l'issue du dialogue stratégique Union africaine-Chine qui s'est tenu aujourd'hui, les deux parties ont également réaffirmé leur engagement à promouvoir la mise en oeuvre effective de tous les accords de coopération et protocoles d'accord signés.

Rappelons que plus tôt dans la journée, le Premier ministre Abiy a également reçu le ministre Wang Yi au Palais national, où des discussions ont eu lieu sur les relations bilatérales et les questions régionales d'intérêt mutuel.

Cette visite souligne le partenariat stratégique croissant entre l'Éthiopie et la Chine dans le cadre du nouveau cadre de coopération renforcé.

Le dialogue de haut niveau a été mené par le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi.

La réunion a servi de pierre angulaire pour approfondir le partenariat durable entre les deux entités, coïncidant avec le lancement de l'Année 2026 de la Chine et de l'Afrique pour les échanges entre les peuples, selon le communiqué.

Notant que la Chine et l'Union africaine, les deux parties ont convenu que les membres du Sud global partagent un large consensus sur les grandes questions internationales et régionales ; et ont souligné l'importance de sauvegarder conjointement les droits et intérêts légitimes du Sud global.

Ils ont réaffirmé leur engagement à se soutenir mutuellement pour sauvegarder leurs intérêts fondamentaux et leurs principales préoccupations respectifs. À cet égard, ils ont souligné la nécessité de renforcer davantage la coordination et la coopération afin d'insuffler une dynamique positive à la paix, à la stabilité et au développement mondiaux et régionaux.

La discussion a également porté sur l'harmonisation du 15e plan quinquennal de la Chine avec le deuxième plan décennal de mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Mahmoud et Wang ont exploré des pistes concrètes de coopération, notamment dans les domaines de l'intégration économique, de la sécurité et de la paix, et de la gouvernance mondiale.

En ce qui concerne l'intégration économique, ils ont discuté de la possibilité de tirer parti des traitements tarifaires nuls et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) pour stimuler la croissance.

À l'aube de l'Année 2026 de la coopération sino-africaine entre les peuples, les deux parties se sont engagées à traduire les accords diplomatiques en résultats concrets.

En exploitant pleinement le potentiel de leurs mémorandums bilatéraux, l'Union africaine et la Chine entendent apporter des changements positifs à leurs citoyens, en veillant à ce que les fruits de cette alliance stratégique soient perceptibles sur tout le continent et au-delà.