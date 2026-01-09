Afrique: Changement climatique - La nature comme levier d'adaptation rurale

Face à l'accélération du changement climatique et à l'érosion continue de la biodiversité, les Solutions fondées sur la nature (Sfn) s'imposent de plus en plus comme des réponses durables, inclusives et adaptées aux réalités locales. En Afrique subsaharienne, ces approches apparaissent essentielles pour renforcer la résilience des communautés rurales, premières victimes des dérèglements climatiques.

C'est dans ce contexte que Radios rurales internationales (Rri) Côte d'Ivoire, une organisation caritative canadienne, a organisé le 8 janvier 2026, à Abidjan, un atelier intitulé « À l'antenne pour des Solutions fondées sur la nature inclusive du genre ». Cette rencontre s'inscrit dans un processus de dialogue multipartite visant à valoriser les résultats d'un sondage radiophonique sur la mobilité climatique et la variabilité des précipitations.

À l'ouverture des travaux, Me Fatou Fadika Coulibaly, présidente du Conseil consultatif de Rri, a insisté sur l'importance de faire entendre la voix des communautés rurales, en particulier celles des femmes et des jeunes.

Après avoir abordé, l'an dernier, les enjeux liés à la dégradation et à la santé des sols, cette édition a mis en lumière deux problématiques majeures : les déplacements induits par le changement climatique et l'évolution des régimes pluviométriques. « Ce dialogue vise à mieux intégrer les réalités locales dans l'élaboration des politiques, des programmes et des investissements liés aux Solutions fondées sur la nature, de manière inclusive et sensible au genre », a-t-elle souligné.

En s'appuyant sur les écosystèmes pour atténuer les impacts climatiques, les Sfn offrent des réponses concrètes aux défis agricoles, environnementaux et sociaux.

Depuis avril 2022, Rri met en oeuvre un projet quinquennal multi-pays, financé par Affaires mondiales Canada, couvrant le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana, l'Ouganda et la Zambie. Le projet utilise les émissions de radio interactives locales comme outil central pour informer, sensibiliser et mobiliser les communautés rurales autour des Sfn.

À terme, l'initiative ambitionne de toucher 1 000 communautés et de contribuer à l'élaboration de 24 politiques publiques intégrant les besoins, les savoirs et les expériences locales, afin de renforcer durablement la résilience climatique.

Présentant les objectifs de l'atelier, Yoro Sangaré, gestionnaire des programmes pays de Rri Côte d'Ivoire, a indiqué que cette plateforme annuelle vise à rapprocher décideurs publics, société civile, secteur privé et chercheurs, pour intégrer les résultats des consultations radiophoniques dans les stratégies nationales d'adaptation.

Les travaux devraient déboucher sur une synthèse validée, des recommandations politiques et un plan d'action opérationnel. À travers cette initiative, Radios rurales internationales confirme le rôle clé de la communication participative dans la lutte contre le changement climatique, en plaçant les communautés rurales au centre des décisions qui façonnent leur avenir.