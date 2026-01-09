Cote d'Ivoire: Man - 20 ans de prison ferme pour les auteurs du braquage de 140 millions de FCFA

Le rideau est tombé, le mercredi 7 janvier 2026, sur l'un des dossiers judiciaires les plus suivis de ces derniers mois à Man. Dans une salle d'audience attentive et placée sous haute vigilance, le tribunal de première instance de Man a rendu son verdict dans l'affaire du spectaculaire braquage de 140 millions de Fcfa, un fait qui avait profondément choqué les populations de la région du Tonkpi.

À la barre, Mamady Zongo, Moussa Djiguende, âgé de seulement 20 ans, et Abdoulaye Zongo ont comparu pour répondre de lourdes accusations : association de malfaiteurs, vol en réunion avec violences et à main armée.

Face au juge, les trois hommes ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, confirmant ainsi leur participation à cette opération criminelle minutieusement préparée. Mamady Zongo a, en outre, été formellement identifié comme l'un des acteurs clés de l'exécution du braquage.

Au regard de la gravité des faits et de l'impact de cette attaque sur le sentiment d'insécurité des citoyens, le procureur de la République a adopté un ton ferme. Il a requis la peine maximale, estimant que de tels actes ne sauraient rester sans une réponse judiciaire exemplaire.

Après délibération, la juridiction a suivi ces réquisitions. Les trois prévenus ont été reconnus coupables et condamnés chacun à 20 ans d'emprisonnement ferme. À cette lourde peine s'ajoute une amende de 500 000 Fcfa, ainsi que cinq ans de privation de leurs droits civiques et cinq ans d'interdiction de paraître hors du territoire ivoirien. Le tribunal a également ordonné le remboursement intégral des 140 millions de Fcfa, correspondant au préjudice subi.

Par ce verdict sévère, la justice de Man envoie un signal fort : le banditisme armé ne trouvera aucun terrain de complaisance dans le Tonkpi, où la protection des personnes et des biens demeure une priorité absolue.