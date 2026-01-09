Cote d'Ivoire: BRVM - Forte remontée des transactions de ce jeudi 8 janvier 2026

Contrairement aux deux séances précédentes, les transactions opérées au terme de la séance de cotation de ce jeudi 8 janvier 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), ont connu une forte remontée avec plus de 2 milliards FCFA enregistrés.

La valeur totale de ces transactions s'est établie en effet à 2,674 milliards FCFA contre 549,110 millions de FCFA le mercredi 7 janvier 2026 et 680,964 millions de FCFA le mardi 6 janvier 2026. A l'issue de la séance de cotation du 7 janvier 2026, la valeur moyenne annuelle par séance s'est située à 655,489 millions FCFA. C'est dire qu'avec cette forte remontée, cette valeur s'élèvera en conséquence. Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 4,245 milliards, en passant de 13 252,920 milliards FCFA la veille à 13 248,675 milliards FCFA ce jeudi 8 janvier 2026.

Celle du marché des obligations connait aussi une baisse de 57 millions, en se situant à 11 433,943 milliards FCFA contre 11 434,176 milliards FCFA la veille. L'indice BRVM Composite est en légère baisse de 0,03% à 343,62 points contre 343,73 points la veille. L'indice BRVM 30 enregistre aussi un léger repli de 0,07% à 164,58 points contre 164,70 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en forte baisse de 0,90% à 142,44 points contre 143,73 points la veille. En revanche, l'indice BRVM Principal connait une forte progression de 1,03% à 219,12 points contre 216,89 points la veille.

Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une légère baisse de 0,03% à 132,32 points contre 132,36 points la veille. Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 1 080 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 2 215 FCFA), EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,03% à 990 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 4,91% à 28 850 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 1 335 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,49% à 1 205 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 3,90% à 1 600 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 3,06% à 28 500 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 2,68% à 5 810 FCFA) et TotalEnergie Marketing Côte d'Ivoire (moins 1,49% à 2 310 FCFA).