Congo-Kinshasa: Dégradation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC (Rapport de l'ONU)

Le Groupe d'experts des Nations unies a transmis au président du Conseil de sécurité un rapport consacré à la situation en République démocratique du Congo. Ce document met en lumière la dégradation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays.

Dans une lettre datée du 30 décembre 2025, les experts affirment que l'AFC/M23 a cherché à se positionner comme une autorité de substitution à l'État congolais dans les zones qu'il contrôle. Le rapport indique que l'AFC/M23 a établi dans ces territoires des structures administratives, judiciaires, budgétaires et sécuritaires, assumant ainsi les fonctions essentielles de l'État.

Le rapport souligne que, dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, malgré les avancées réalisées dans les efforts de médiation, la situation sécuritaire s'est détériorée, marquée par de violents affrontements armés.

La situation humanitaire a également empiré, avec une multiplication alarmante des attaques généralisées et systématiques contre les civils, ainsi que des violences sexuelles liées au conflit. Selon la même source, l'AFC/M23 a étendu sa campagne militaire dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, avec le soutien de la Force de défense rwandaise.

Ce soutien permet à l'AFC/M23 de renforcer son accès aux ressources minières du Sud-Kivu, où il contrôle désormais près de la moitié de la production de cassitérite et de coltan, ainsi que plus des deux tiers de la production de wolframite.

Par ailleurs, les experts affirment que le Gouvernement de la République démocratique du Congo a continué à compter sur les Wazalendo comme force supplétive pour repousser les avancées de l'AFC/M23, soutenu par la Force de défense rwandaise, et reprendre des zones stratégiques clés.