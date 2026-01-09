Congo-Kinshasa: Combats AFC/M23 - Wazalendo à Walungu, enterrement tardif des civils tués

8 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les corps des civils tombés dimanche dernier dans le groupement d'Ikoma, dans le territoire de Walungu, lors des affrontements entre l'AFC-M23 et les Wazalendo, ont finalement été enterrés deux jours plus tard.

L'inhumation s'est produite au retour des habitants du village Bumbalali, qui avaient fui les atrocités en abandonnant les corps de leurs voisins tués par des bombes.

Mardi, à leur retour dans le village, la population a retrouvé les cadavres de leurs co-villageois gisant toujours au sol. Au total, quatre morts : trois à Bumbalali, dans le groupement d'Ikoma, et un autre à Mwendo, dans le groupement de Walungu. Les corps se trouvaient déjà en état de putréfaction, selon un habitant ayant requis l'anonymat.

« Le calme était revenu mardi quand le M23 ont quitté le milieu. Vers 10 heures, nous avons été obligés d'aller là où on avait tué ces gens-là. Les compatriotes tués ont été enterrés le mardi, le dernier à 18 heures passées », a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lundi, les corps des victimes étaient encore sur le champ, à l'endroit où elles avaient été tuées. L'administrateur de Walungu, sous l'AFC-M23, avait d'abord demandé à la population de ne pas enterrer les corps en attendant l'arrivée des agents de la Croix-Rouge.

Mais ces derniers, en route, ont entendu des coups de feu et ont rebroussé chemin. Les Wazalendo, apprenant le départ de leurs adversaires, sont également venus dans le quartier pour, selon eux, « faire le constat ». Ils ont tiré quelques balles avant de retourner en brousse. Ce n'est que mercredi que la population a commencé à revenir de manière effective.

Cependant, mercredi, dans la même région, les activités ont été perturbées au marché de Mugogo à la suite des coups de feu tirés dans les environs. Saisie de panique, la population a couru dans tous les sens, causant la perte de plusieurs biens de valeur.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.