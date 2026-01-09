Gabon: PNCD 2026-2030 - Les organisations de jeunesse répondent à l'appel à la participation citoyenne du Haut-Commissariat Général au Plan

Dans le cadre de l'appel à participation citoyenne lancé par le Haut Commissariat Général au Plan, plusieurs membres du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon (FNOJG) ont pris part à une séance de travail au Ministère de la Planification et de la Prospective, avec le Haut-Commissaire Général au Plan, monsieur Andzembe Vulgain, accompagné de ses collaborateurs.

Cette rencontre, tenue de 14h30 à 16h30, s'inscrivait dans le cadre de la consultation citoyenne autour du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030, avec un accent particulier sur l'implication effective de la jeunesse gabonaise, tant au niveau national que de la diaspora.

Après les présentations des civilités d'usage, le Haut-Commissaire Général au Plan a exposé le processus d'élaboration du PNCD, mettant en lumière, les différentes concertations déjà menées avec les institutions publiques, la société civile et les associations. Il a apprécié cette initiative, tout en soulignant l'importance de disposer de données fiables et actualisées sur la jeunesse en termes de (profil, formation, emploi, genre), afin d'asseoir un diagnostic pertinent et de bâtir des programmes adaptés aux réalités du pays.

Prenant la parole, le Coordinateur Général du FNOJG, Emmanuel Ombana, en présence de ses collaborateurs Audry Mboumba et Tina Mambela, a salué l'importance de cette dynamique inclusive et formulé plusieurs propositions majeures, notamment :

l'implication des jeunes de toutes les provinces et de la diaspora dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques ; la mise en place d'une plateforme numérique nationale dédiée à la jeunesse, permettant la collecte des contributions, la participation citoyenne, la diffusion des opportunités et la valorisation des actions gouvernementales en faveur des jeunes.

Ces propositions ont été fortement appréciées par le Haut-Commissaire Général au Plan et ses collaborateurs qui ont reconnu la pertinence d'une telle approche pour renforcer l'appropriation du PNCD par la jeunesse. Les échanges ont également porté sur un nouveau document stratégique en cours de préparation, et qui fera l'objet de prochaines séances de travail avec les organisations de jeunesse.

En conclusion, le Haut Commissaire Général a rappelé que le PNCD concerne à la fois la jeunesse nationale et la diaspora, et qu'il constitue un levier majeur pour le capital humain, la justice sociale, l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'orientation des jeunes vers les métiers d'avenir, notamment dans des secteurs porteurs comme l'agriculture.

Cette rencontre marque ainsi une étape importante dans la participation citoyenne de la jeunesse et confirme la volonté du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, d'associer pleinement les organisations de jeunesse à la construction de l'avenir du Gabon.