Afrique: CAN 2025 - Lumumba VEA retourne en RDC pour rencontrer Félix Tshisekedi

Le supporter congolais Michel Kuka, alias Lumumba VEA a reçu l'invitation du gouvernement marocain à rester animer la CAN 2025 jusqu'à sa fin. Cependant, il doit rentrer en RDC pour répondre à l'appel du Président Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a indiqué jeudi 8 janvier à Radio Okapi, Grévy Ntambwe, manager de Michel Kuka.

« On rentre parce que le Président de la République avait émis ses voeux de rencontrer Michel Kuka Bolandinga dit 'Lumumba Vea'. Le Président veut le récompenser par rapport à tout ce qu'il a fait en mettant en lumière l'image du pays et en rendant hommage à notre héros national, Patrice Emery Lumumba », a affirmé Grévy Ntambwe.

Il a par ailleurs confirmé la demande exprimée par des représentants du gouvernement marocain qui étaient venus rencontrer Lumumba VEA à son hôtel à Rabat. « Ils nous ont présenté leur volonté de pouvoir voire l'artiste rester ici au Maroc et continuer la compétition jusqu'à son terme », a rapporté la même source, ajoutant que le célèbre supporter congolais veut d'abord rencontrer le Président de la République « pour lui donner la primaire de ses honneurs ».

Donc après cet épisode, a poursuivi Grévy Ntambwe, l'artiste pourra évaluer la proposition marocaine de revenir au Maroc « pour assister à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations et surtout, peut-être, récupérer le trophée du meilleur animateur et meilleur supporter que la CAF pourrait décerner à Lumumba VEA ».