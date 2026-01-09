Afrique: CAN-2025 - Le boxeur Tony Yoka soutient les Léopards de la RDC

Le boxeur français d'origine congolaise, Tony Yoka, a manifesté, mercredi 07 janvier 2026, son soutien aux Léopards de la République démocratique du Congo, 24 heures après leur défaite (0-1) face aux Fennecs d'Algérie, à Rabat, lors du match des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN Maroc 2025).

Sous le maillot de l'équipe nationale de la RDC, le pugiliste français a publié ce message sur sa page Facebook officielle Tony Yoka : « Bravo à la RDC et à nos joueurs pour le parcours durant cette CAN. L'unité de tout un peuple a pu être mise en avant encore une fois. »

Solidarité avec la population de l'Est

Dans ce même message de soutien aux Léopards, Tony Yoka a également exprimé sa solidarité avec la population de l'Est de la RDC, victime de l'insécurité :

« N'oublions pas ce qui se passe actuellement à l'Est, là-bas, qui reste avant tout le plus important. Restons soudés et continuons à oeuvrer pour la paix, que ce soit au Congo ou partout ailleurs dans le monde. Free Congo. »

Âgé de 33 ans, Tony Yoka évolue dans la catégorie des poids lourds en boxe professionnelle. Parmi ses plus grandes distinctions figure la médaille d'or olympique remportée aux Jeux de Rio en 2016, le titre le plus prestigieux de sa carrière.