Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 09 janvier 2026

revue de presse

Macron défend un partenariat « inédit » avec le continent africain

Lors de la 30ᵉ édition de la Conférence des ambassadeurs de France, tenue à Paris le 8 janvier 2026, le président Emmanuel Macron a présenté ses priorités en matière de politique étrangère.

Dans une allocution très attendue consacrée aux relations franco-africaines, il a annoncé un tournant majeur dans l’approche de la France sur le continent, plaidant pour un partenariat fondé sur l’égalité et le respect mutuel. Il a évoqué un véritable « changement de logiciel » dans la diplomatie française à l’égard de l’Afrique. [Source allAfrica]

Ghana : L’ex-ministre Ken Ofori-Atta arrêté aux États-Unis sur fond de corruption

Coup de tonnerre pour l’ancien régime ghanéen. Ken Ofori-Atta, architecte controversé de la politique économique sous la présidence Akufo-Addo, a été interpellé par les autorités américaines. L’ancien ministre des Finances, visé par une enquête pour blanchiment d’argent et détournement de fonds publics, est désormais au cœur d’un bras de fer judiciaire entre Accra et Washington.

C’est la fin de l’impunité pour celui qui fut l’un des hommes les plus intouchables d’Afrique de l’Ouest. Ken Ofori-Atta, cousin de l’ancien président et ministre des Finances de 2017 à 2024, a été placé en détention aux États-Unis. Si l’interpellation a été menée par les services d’immigration (ICE), elle découle directement des charges lourdes qui pèsent sur lui au Ghana : transferts financiers illicites vers des comptes offshore et enrichissement personnel présumé. (Source Afrik.com)

Éthiopie : Première étape de la tournée africaine du patron de la diplomatie chinoise

Le ministre chinois des affaires étrangères est arrivé mercredi en Éthiopie, première étape de sa tournée en Afrique. Wang Yi se rendra ensuite en Somalie, en Tanzanie et au Lesotho.

Au menu, le renforcement des échanges, l’approfondissement de la confiance mutuelle. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec des échanges commerciaux atteignant 296 milliards de dollars en 2024, selon les médias d'État chinois. [Source Africanews]

Tchad : Lancement du projet « Ceinture solaire d’Afrique »

Ce projet est soutenu par la Chine et vise à promouvoir l’énergie solaire et le développement durable sur le continent africain.

Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous a procédé au lancement, ce jeudi, du projet « Ceinture solaire d’Afrique ».

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de coopération entre l’Afrique et la Chine en matière de lutte contre le changement climatique a été lancé en janvier 2025 par le Ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, au Congo. [Source Apanews]

Dakar et Nouakchott réaffirment le 'caractère particulier' de leur coopération

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a salué, jeudi, la visite de son homologue mauritanien à Dakar, soulignant qu'elle permet de réaffirmer le caractère particulier des relations entre la République islamique de Mauritanie et le Sénégal.

"Cette visite est importante parce qu'elle nous permet une fois de plus de réaffirmer le caractère singulier, particulier des relations entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal", a-t-il déclaré. (Source Agence de Presse Sénégalaise)



En Tunisie, un opaque programme de rapatriement connaît un succès croissant auprès des migrants

Lancé en septembre, ce dispositif parallèle à celui de l’Organisation internationale pour les migrations promet des retours accélérés. Au prix d’une absence de soutien à la réintégration dans les pays d’origine.

« Si tu as un passeport, en quatre jours tu voyages », promet l’inconnu dont la photo de profil sur WhatsApp montre un drapeau tunisien, un avion et la mention « retour volontaire ».

Derrière ce numéro, que s’échangent, depuis septembre, de plus en plus de migrants désireux de bénéficier d’un rapatriement vers leur pays d’origine – en avion et avec la promesse de recevoir 100 euros au moment du départ –, un programme qui serait piloté en sous-main par les autorités tunisiennes, de manière parfaitement opaque. [Source Le Monde Afrique]

Maroc : Le tourisme au pays atteint le chiffre record de 19,8 millions de visiteurs en 2025

Le Maroc a enregistré un record de 19,8 millions d'arrivées de touristes en 2025, générant des recettes de plus de 13 milliards de dollars, selon le ministère du Tourisme.

Le nombre de visiteurs a augmenté de 14 % par rapport à 2024, tandis que les recettes touristiques ont atteint 124 milliards de dirhams, en hausse de 19 % d'une année sur l'autre. Ces deux chiffres représentent des records historiques, selon le ministère.

Les autorités ont attribué cette performance à une stratégie touristique couvrant la période 2023-2026, axée sur l'expansion de la connectivité aérienne, la diversification des produits touristiques et l'amélioration de la qualité des services. Le renforcement des liaisons aériennes a soutenu la demande dans les domaines des loisirs, de la culture et de l'événementiel. (Source Daba Finance)

Mosi-3, l'exercice naval multilatéral sud-africain qui va irriter Washington

Vendredi 9 janvier, l'Afrique du Sud donne le coup d'envoi d'un exercice naval, qui ne sera pas qu'une simple démonstration de force. La participation conjointe de la Chine, de la Russie et de l'Iran illustre la volonté des pays invités de projeter leur influence en Afrique australe.

L'exercice naval va durer une semaine et se dérouler au large du Cap, sous leadership chinois avec l'Afrique du Sud comme nation hôte. Dans un communiqué, la marine sud-africaine affirme que l'exercice impliquera des navires des Brics+, bloc qui a récemment intégré l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie et les Émirats arabes unis. Ce qui semble relever d'un effort de communication puisqu'en réalité cette manoeuvre navale réunit principalement la Chine, la Russie et l'Iran. Pour cadrer avec un narratif consensuel, Mosi-3 a même été rebaptisé « Will for peace » (Volonté de paix). (Source RFI)

Climat des affaires : Le Togo dans le top 4 africain (Banque mondiale)

Le Togo confirme sa trajectoire positive en matière d'attractivité économique. Selon le rapport Business Ready 2025, publié par la Banque mondiale récemment, le pays se hisse à la 4e place du classement africain des nations ayant le plus amélioré leur environnement des affaires, avec un score global de 61,52 points.

Cette évaluation, menée auprès d'entreprises implantées au Togo et d'experts économiques, révèle des performances remarquables sur certains indicateurs clés. Le pays brille particulièrement sur l'entrée des entreprises sur le marché, avec un score impressionnant de 85,77 points. Ce résultat valide les efforts déployés ces dernières années pour simplifier et accélérer les formalités de création d'entreprise. (Source Togonews)

Quarts de finale de la CAN Maroc 2025 - De belles empoignades en perspective

Les 9 et 10 janvier 2026, se jouent les quarts de finales de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 qui bat son plein, après plus de deux semaines de compétition. Si, à quelques exceptions près, les matchs des huitièmes de finale n'ont pas manqué de suspense, ces quarts de finale augurent aussi de belles empoignades en perspective.

Car, du pays organisateur, le Maroc, au champion en titre, la Côte d'Ivoire, en passant par le Cameroun, l'Egypte, le Nigeria, l'Algérie, le Sénégal et le Mali, les favoris du tournoi ont tenu leur rang en répondant présent à ce stade de la compétition. Et ce après de rudes batailles qui prouvent à souhait que leur présence à ce stade de la compétition, n'est que la conséquence logique de leur talent et de leur mérite. (Source Le Pays)