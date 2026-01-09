Sénégal: Ousmane Sonko réaffirme l'opposition du gouvernement à la restructuration de la dette

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé, jeudi, l'opposition du gouvernement à la restructuration de la dette sénégalaise, soulignant que les solutions envisagées avec d'autres partenaires laissent penser qu'il est possible de gérer la situation sans recourir à cette option.

"[...] Nous ne pouvons pas comprendre qu'on veuille nous imposer une restructuration dans ces conditions. Ce n'est pas une position d'Ousmane Sonko ; la position officielle [du Sénégal], c'est qu'on ne veut pas de cette situation", a-t-il soutenu. Le Premier ministre répondait à une question sur la dette sénégalaise lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien en visite de travail de 48 heures au Sénégal. "Ce n'est pas des déclarations d'économistes ou de quelques autres composantes qui vont nous amener à changer de position [...]", a-t-il prévenu.

Selon lui, "rien n'a changé entre-temps" et le Sénégal continue à "rester sur cette position". "C'est une position de Monsieur le président de la République du Sénégal, de son gouvernement, de son Premier ministre, du ministre de Finances, du ministre de l'Economie (...)", a-t-il insisté.

Il a indiqué que malgré la situation économique avec une dette de "119% et un déficit de presque 13%" ayant rendu le travail du gouvernement "très difficile", les travaux réalisés permettent d'entrevoir "la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin d'une restructuration". Selon lui, les projections en termes de croissance et de recettes "sont raisonnables". Il a relevé que sans aucun apport jusqu'à présent, le gouvernement a réussi à "refinancer cette dette, principalement sur le marché régional".

"Nous considérons que les efforts que nous faisons à partir du plan de redressement, rien que pour ce budget, nous permet de générer 960 milliards de francs CFA de plus additionnels au budget", a-t-il soutenu, promettant que "ça va aller crescendo à partir de 2027". Il a rappelé le Plan de redressement économique et social et un vaste programme de rattrapage budgétaire, de rationalisation aussi bien des recettes que les dépenses budgétaires.

Pour Ousmane Sonko, les solutions envisagées avec d'autres partenaires laissent penser qu'il est possible de parvenir à trouver une solution à cette situation économique sans recourir à la restructuration de la dette. Il estime également que c'est dans des situations comme celles que traverse aujourd'hui le Sénégal que le FMI doit intervenir, rappelant le cas l'Egypte où le Fonds monétaire international est intervenu alors que le pays n'était au niveau actuel des efforts que fournis Sénégal.