Sénégal: La réception du pont de Rosso reportée à 2027, selon le Premier ministre mauritanien

Dakar — Le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould Djay, a annoncé, jeudi à Dakar, que la réception du pont de Rosso (Saint Louis, nord), entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie, prévue à la fin de l'année 2026 est reportée à 2027.

"Il était prévu que cette infrastructure soit réceptionnée en fin 2026 mais, les évaluations qui ont été faites par les équipes [des deux pays] nous disent que ça peut être plus tard, en 2027", a-t-il confié au cours d'une conférence de presse conjointe à Dakar avec son homologue sénégalais Ousmane Sonko.

Le chef du gouvernement mauritanien, en visite de deux jours à Dakar, a indiqué que des "instructions fermes ont été données aujourd'hui aux deux équipes de travailler ensemble et de mettre toute la pression possible sur l'entreprise en charge des travaux".

El Moctar Ould Djay, tenant au "respect des engagements" de l'entrepreneur, invite les équipes des deux pays à "travailler ensemble pour lever tous les obstacles de blocage identifiés pour aider à l'avancement de la finalisation de cette infrastructure". Il a mis en avant le rôle de cette infrastructure structurante pour la coopération entre les deux pays, non sans rappeler son importance dans la réalisation du corridor reliant l'Europe à l'Afrique de l'Ouest.