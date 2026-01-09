Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 16 000 mètres carrés d'infrastructures logistiques mis à la disposition du COJOJ

Diamniadio — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) et l'Agence de promotion des sites industriels (APROSI) ont signé, jeudi, une convention de partenariat prévoyant la mise à disposition de deux hangars de 16 000 m² comportant des espaces bureaux et de zones vertes, pour assurer la logistique, le stockage de matériels et l'accueil des partenaires des JOJ Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre).

Cette convention a été paraphée par le directeur général de l'APROSI, Mamadou Lamine Ndiaye, et le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, en présence de représentants du mouvement sportif, d'acteurs de la jeunesse et de partenaires institutionnels. "Ce partenariat permettra d'assurer un stockage sécurisé et centralisé de l'ensemble du matériel nécessaire aux compétitions, de garantir une chaîne d'approvisionnement fluide vers les différents sites olympiques et de renforcer la maîtrise opérationnelle en limitant les risques de retard ou de dysfonctionnement", a déclaré M. Wade.

Au-delà des aspects techniques, il a souligné que cette convention "illustre une coopération interinstitutionnelle au service de l'intérêt général", démontrant la capacité de l'État et de ses structures à travailler ensemble pour relever des défis d'envergure mondiale. Le coordonnateur général a ajouté que cet accord permet également à l'APROSI de "se positionner comme un acteur majeur d'un événement olympique planétaire, tout en contribuant au renforcement du professionnalisme et de la qualité de ses prestations".

Il a appelé les deux parties à travailler avec "rigueur, transparence et intégrité", dans le respect des standards internationaux, tout en valorisant l'identité nationale, afin de faire des JOJ Dakar 2026 un succès partagé au bénéfice de l'ensemble du peuple sénégalais. S'adressant à l'Afrique et au monde, il a affirmé que Dakar 2026 portera un "message fort sur la capacité du continent africain à organiser des événements de classe mondiale et sur la fiabilité du Sénégal en tant que pays stable, démocratique et terre d'accueil".

Pour sa part, le directeur général de l'APROSI, Mamadou Lamine Ndiaye, a indiqué que la convention permettra à l'agence de mettre ses infrastructures, son expertise technique et son écosystème industriel au service des JOJ Dakar 2026, en s'appuyant sur la plateforme stratégique de Diamniadio. Selon lui, le choix de cette plateforme se justifie par sa position stratégique, la qualité de ses infrastructures et sa proximité avec les différents sites de compétition.

M. Ndiaye a salué le partenariat, qui ouvre des opportunités économiques et industrielles, notamment pour la production locale. Il s'est réjoui de travailler avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, maître d'œuvre de l'organisation des Jeux, saluant ses "capacités managériales et sa volonté de réussir cet événement d'envergure internationale".