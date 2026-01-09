Le ministère des Affaires étrangères (MAE) rappelle la stricte réglementation concernant la représentation de Madagascar lors des événements internationaux, réaffirmant son rôle central face aux prises de parole non officielles.

Alors que le monde traverse une période charnière, marquée par de profondes recompositions des relations internationales, Madagascar entend renforcer la cohérence et la maîtrise de sa diplomatie.

Dans un communiqué publié mercredi dernier, le ministère des Affaires étrangères (MAE) a tenu à rappeler les règles encadrant strictement la représentation officielle de la République de Madagascar lors des réunions internationales, ainsi que l'expression de la position officielle de l'État.

Confusion. Face aux apparitions et aux prises de parole de certaines personnalités lors d'événements internationaux, au cours desquelles ces dernières se prononcent sur des questions relevant de la politique étrangère nationale, le MAE précise que « seules les personnes dûment mandatées à cet effet sont habilitées à représenter officiellement la République de Madagascar et à exprimer la position officielle du pays ».

Une précision qui vise à prévenir toute confusion susceptible d'avoir des incidences sur la conduite de la diplomatie malgache. Le communiqué souligne également que « toute participation ou déclaration émanant de personnes non mandatées, quel qu'en soit le canal, ne saurait engager l'État malagasy ».

De tels agissements sont qualifiés d'actes répréhensibles, contraires aux intérêts supérieurs de l'État, notamment dans un contexte international où chaque prise de position peut avoir des répercussions politiques, diplomatiques ou économiques.

Coordination

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) met en avant des instruments juridiques internationaux, comme la Convention de Vienne sur le droit des traités et les relations diplomatiques, ainsi que le décret n° 2022-508 du 13 avril 2022, pour rappeler son rôle central dans la gestion des relations internationales.

Il évoque aussi une note du Conseil datant de décembre 2025, soulignant la coordination des actions extérieures pour assurer une diplomatie malgache cohérente et efficace. À la lumière des bouleversements récents sur la scène internationale, le ministère des Affaires étrangères navigue avec prudence, cherchant à éviter toute surprise.

Par cette déclaration officielle, le MAE entend réaffirmer sa position de force en matière diplomatique, tout en prévenant toute action individuelle qui pourrait nuire à l'image, à la crédibilité ou aux intérêts de Madagascar sur la scène mondiale.