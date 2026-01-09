La série de témoignages des personnes impliquées dans la tentative de déstabilisation se poursuit. Hier, jeudi 8 janvier 2026, c'était au tour du capitaine Coulidiati Prospère, jusque-là en service à l'Etat-major de l'armée de l'air. Nous vous proposons ses aveux.

«Je suis le capitaine Coulidiati Prospère de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namoano de Pô en service à l'Etat-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté, il y a deux semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal.

J'ai dit oui. Il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David.Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouédraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi, on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait. Il m'appelait, mais avec des codes.

Il parlait en parabole et il demandait si les gens avaient le moral, etc., sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet au premier instant. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal avec le roi David, le capitaine Ouédraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de messages éphémères. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangué, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime.

Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature du contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal en donnant deux numéros. L'un, chez qui je devais récupérer, et l'autre, celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère, Sawadogo Robert.

Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi.Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions F CFA. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier.

Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi, et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur.Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passeré, commandant la base de drones de Saponé. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base de drones de Saponé.

Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action, le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire ».