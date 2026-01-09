Madagascar: Secteur agricole - Un financement de 851,2 millions Ar pour accompagner 60 micro-entreprises rurales

Depuis deux mois, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, José Nirina Rasatarimanana, a multiplié ses interventions sur le terrain afin de soutenir les producteurs à temps pour la campagne agricole et de poser les bases de la refondation du secteur agricole.

De nombreuses réalisations ont ainsi été évoquées durant cette période. A titre d'illustration, un financement total de l'ordre de 851,2 millions Ar a été mobilisé en vue d'accompagner 60 micro-entreprises rurales opérant dans le secteur agricole.

Leurs projets touchent plusieurs filières dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Les porteurs de projets bénéficient notamment d'un accompagnement technique concernant l'entrepreneuriat rural avant d'obtenir ce financement dédié au démarrage de leurs activités. Dans la même foulée, 298 jeunes sont actuellement en phase de pré-incubation pour devenir des micro-entrepreneurs ruraux.

Booster la production

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parlant des infrastructures agricoles, 11 barrages hydro-agricoles et 168km de canaux d'irrigation ont été réhabilités par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. En outre, 5 500 hectares de périmètres irrigués sont désormais fonctionnels tandis que 610 hectares de superficies ont été labourés.

Le ministère de tutelle a également poursuivi ses actions en matière de dotation de 348 tonnes de semences certifiées, de 355 tonnes d'engrais et 6 690 matériels agricoles aux 96 655 producteurs en vue de booster la production agricole. Ce n'est pas tout ! Près de 3 128 paysans formateurs et relais ont bénéficié de renforcement de capacité leur permettant de professionnaliser les producteurs.

Résilience

Côté élevage, 117 ménages ont été dotés de petits ruminants et 2 350 coquelets ont été distribués afin de développer les filières caprine, ovine et avicole. Et pour asseoir un développement durable, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ne ménage pas ses efforts de préserver l'environnement tout en renforçant la résilience des producteurs face au changement climatique.

Parmi ses réalisations majeures, le parc d'innovation de Vakinankaratra a fait l'objet d'une extension allant de 1 à 10ha. Par ailleurs, un apurement jusqu'à 18 mois d'arriérés de salaires a été effectué dans les établissements publics agricoles tels que le FEL (Fonds de l'Elevage) et le FDA (Fonds de Développement Agricole).