Sénégal: Daouda Ngom insiste sur la préservation de l'attractivité et l'excellence de l'Université Cheikh Anta Diop

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, a exhorté, jeudi à Dakar, à préserver l'attractivité de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) laquelle, demeure, selon lui, l'une des meilleures en Afrique francophone.

"Malgré tout ce qu'on dit, l'UCAD demeure l'une des meilleures université d'Afrique francophone", a-t-il déclaré à la fin de sa visite au Centre des œuvres universitaires (COUD) et au rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop. "C'étaient des échanges très importants avec les autorités rectorales, les syndicats, et les chefs d'établissements sur les difficultés mais également, voir comment faire pour continuer à faire rayonner l'UCAD comme une des meilleures universités en Afrique francophone", a-t-il ajouté.

Le ministre a visité des chantiers de construction de centres d'hébergements au COUD avant de se rendre au rectorat pour échanger avec le recteur et son équipe, mais aussi avec les chefs d'établissements, les syndicats, entre autres. "Nous avons visité les chantiers de logements à la cité Aline Sitöe Diatta ex-Claudel que l'Etat est en train de construire (avec un partenaire), cinq bâtiments de 3500 lits. Nous étions passés pour voir l'état d'avancement des travaux parce que le besoin en hébergement devient de plus en plus criard à l'UCAD car nous avons plus de 95.000 étudiants aujourd'hui", a expliqué Daouda Ngom.

"Nous avons également échangé avec toutes les composantes de l'Université (directeurs d'écoles et Instituts, représentants de syndicats, du personnel et d'étudiants, des repreneurs de restaurants. Ça nous a permis de recueillir leurs doléances et également les rassurer que l'Etat est là pour les accompagner pour une stabilité du milieu universitaire", a ajouté le ministre.

Il a aussi demandé au recteur de travailler un peu plus sur le désengorgement de l'UCAD dont le nombre d'étudiants est estimé à 95.000 actuellement, ce qui devrait passer par la digitalisation, mais surtout l'orientation de nombreux nouveaux bacheliers vers d'autres universités publiques du Sénégal.

Daouda Ngom a aussi visité les locaux de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup), situés à la cité Keur Gorgui à Sacré cœur.

"L'ANAQ-SUP est une structure d'une très grande importance pour l'enseignement supérieur, la recherche et de l'innovation. C'est une structure très importante pour nous parce que nous avons l'ambition d'aller vers un accès équitable à un enseignement supérieur de qualité mais également dans un environnement propice à l'apprentissage", a souligné le ministre. En réponse aux sollicitations des responsables de l'ANAQ-SUP, Daouda Ngom a promis une accélération des chantiers devant abriter cette structure à la cité du savoir à Diamniadio, un accompagnement et une augmentation du personnel