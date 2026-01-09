Mauritanie: 28 000 Sénégalais régularisés en Mauritanie depuis juillet 2025 (Ousmane Sonko)

8 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Vingt-huit mille Sénégalais vivant en République islamique de Mauritanie ont été régularisés depuis l'entrée en vigueur des accords sur la mobilité des personnes entre Dakar et Nouackchott, signés le 1er juillet 2025, a annoncé, jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko.

"Les relations, en tout cas pour la question migratoire, entre la Mauritanie et le Sénégal ont permis d'avoir des accords historiques et leur application a permis la régularisation de 28 000 Sénégalais", a-t-il souligné. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, El Moctar Ould Djay, en visite officielle au Sénégal, Ousmane Sonko a précisé que ces accords sur la mobilité des personnes entre les deux pays ont permis de passer de "2 000 à 28 000 régularisations de Sénégalais en Mauritanie depuis leur entrée en vigueur le 1er juillet 2025".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.