Mauritanie: 28 000 Sénégalais régularisés en Mauritanie depuis juillet 2025 (Ousmane Sonko)

Dakar — Vingt-huit mille Sénégalais vivant en République islamique de Mauritanie ont été régularisés depuis l'entrée en vigueur des accords sur la mobilité des personnes entre Dakar et Nouackchott, signés le 1er juillet 2025, a annoncé, jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko.

"Les relations, en tout cas pour la question migratoire, entre la Mauritanie et le Sénégal ont permis d'avoir des accords historiques et leur application a permis la régularisation de 28 000 Sénégalais", a-t-il souligné. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, El Moctar Ould Djay, en visite officielle au Sénégal, Ousmane Sonko a précisé que ces accords sur la mobilité des personnes entre les deux pays ont permis de passer de "2 000 à 28 000 régularisations de Sénégalais en Mauritanie depuis leur entrée en vigueur le 1er juillet 2025".