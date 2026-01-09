Guinée: Daouda Ngom s'explique sur le recrutement d'enseignants-chercheurs Sénégalais en Guinée

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom a déclaré, jeudi, à Dakar, que le recrutement d'enseignants-chercheurs Sénégalais en Guinée " ne pose pas de problème", car il concerne des vacataires, à la recherche du travail ou d'universitaires retraités n'étant plus liés institutionnellement aux universités sénégalaises.

M. Ngom répondait à une question d'un journaliste sur le recrutement d'enseignants-chercheurs sénégalais par la République de Guinée, en marge de sa visite au Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) et au rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop. "Ils ne sont pas tous institutionnellement liés à l'université sénégalaise. Une bonne partie, c'est des vacataires qui cherchent du travail. S'ils sont recrutés en Guinée, c'est tout à fait normal. D'autres sont des retraités. Ils sont libres de tout engagement avec l'Etat sénégalais", a-t-il expliqué.

Il a précisé que "la difficulté", c'est avec certains collègues (enseignants recrutés en Guinée) qui sont institutionnellement liés à l'Université sénégalaise. Du point de vue réglementaire, a-t-il ajouté, "il y a des problèmes", pour les universitaires qui ont des engagements avec l'Etat du Sénégal et qui veulent signer un contrat public avec d'autres pays. Selon lui, les autorités sénégalaises " [essayent] de dépasser cette affaire en mettant en œuvre la convention liant de Sénégal à la Guinée qui autorise la mobilité des enseignants et qui n'a jamais été un problème".

"Ce n'est pas la mobilité des enseignants-chercheurs qui pose un problème, mais il faut qu'elle soit encadrée par les universités en relation avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation", a ajouté le ministre. Daouda Ngom a rappelé également que "le Sénégal a toujours accompagné d'autres pays frères à mettre en place des formations universitaires dans plusieurs domaines". "Et nous continuerons à les accompagner dans un cadre encadré", a-t-il assuré.

