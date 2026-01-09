Afrique de l'Ouest: ODD6 - Les partenaires techniques et financiers s'engagent à soutenir le pays (Responsable)

Dakar — Les partenaires techniques et financiers (PTF) s'engagent à appuyer le gouvernement du Sénégal dans ses efforts d'investissements pour atteindre d'ici à 2030, l'ODD 6 (Objectif de développement durable) visant à garantir l'accès universel à l'eau propre et à l'assainissement pour les couches vulnérables, a déclaré, jeudi, la responsable sectorielle du pôle d'expertise en eau de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, Fatoumata Touré Ibrahima Wane.

"Les PTF s'engagent à appuyer le gouvernement pour accélérer la mise en oeuvre de l'ODD 6, consolider le partenariat et définir des engagements concrets autour des systèmes interactifs d'accès à l'eau pour les populations", a-t-elle dit. Mme Wane intervenait lors de l'atelier de mobilisation des acteurs sénégalais de l'eau pour la réunion préparatoire de haut niveau de Dakar en prélude de la Conférence des Nations unies sur l'eau qui se tiendra du 2 au 4 décembre 2026 aux Emirats arabes unis. Le ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a pris part à la rencontre.

Selon la représentante de la Banque mondiale, "l'impact attendu est considérable car il s'agira de catalyser des investissements et des réformes, (...) de poser les bases d'une gouvernance intégrée de l'eau pour l'atteinte des objectifs du Sénégal. "L'importance, a-t-elle dit, c'est d'aller vite vers des solutions adéquates d'ici 2030".

Fatoumata Touré Ibrahima Wane a annoncé la tenue d'une réunion des Partenaires techniques et financiers (PTF) pour appuyer la plateforme de financement du secteur de l'eau dans le but de renforcer la sécurité hydrique, tout en examinant la possibilité d'organiser un Compact Eau, un cadre d'engagements nationaux pour l'accès universel à l'eau. Elle a souligné que face aux défis et aux opportunités, "les PTF ont une responsabilité collective de soutenir le gouvernement et coordonner leurs efforts pour réduire l'insécurité hydrique".

"Nos échanges indiquent que l'approche Compact eau peut être harmonisée et soutenir les priorités et interventions des partenaires autour de messages clés. Les PTF se réuniront, ce mois-ci, pour appuyer le gouvernement et structurer cette approche autour de la plateforme de financement du secteur de l'eau et examiner la possibilité d'organiser un événement parallèle dédié au Compact eau", a ajouté Mme Wane.

Le représentant du secteur privé national, Bécaye Diop, a pour sa part, suggéré de ne pas se limiter seulement à réaliser des ouvrages hydrauliques mais à financer un service complet, continu, contrôlable et mesurable pour atteindre l'ODD 6. "La qualité de l'eau reste le parent pauvre, et le résultat, c'est que les ouvrages se dégradent, les stations deviennent sous-performances, érodant ainsi la confiance des usagers", a-t-il fait valoir.

M. Diop est d'avis que "le secteur privé peut contribuer à changer d'échelle, à condition d'être encadré, responsabilisé et correctement financé sur des contrats adossés à une régulation exigeante et une transparence des données". Abdou Aziz Faye, porte-parole du jour de la société civile a plaidé pour une participation active de la société civile et la poursuite des engagements et investissements sur les questions de l'eau. "Il faut des mécanismes de suivi des agendas et instaurer des indicateurs clés afin de définir un espace structuré avec la société civile", a-t-il recommandé.