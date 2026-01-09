D'après ce rapport-pays de la Banque Africaine du Développement (BAD)

Le capital naturel renouvelable représente 30 % de la richesse totale, et contribue à l'atténuation des effets du changement climatique mondial. En 2018, la valeur des terres agricoles représentait 25% du capital naturel. Les forêts couvrent 21,4 % de la faune, et plus de 90 % de la faune unique sur la terre.

Les ressources bleues (pêche, aquaculture) sont abondantes et caractérisées par une biodiversité exceptionnelle. Les ressources énergétiques renouvelables sont considérables, avec notamment 7 800 mégawatts. Le capital naturel non renouvelable est abondant, regorgeant des minéraux diversifiés (nickel, cobalt, chrome, ilménite, graphite, etc.)

Contribution économique

Ce rapport donne notamment la contribution économique du capital naturel. « L'agriculture, la foresterie et la pêche représentent environ 25% du PIB et 75% de l'emploi. Le secteur minier représente 5% du PIB en 2023, et sa part dans à plus de 37% en 2023. Les recettes provenant du secteur minier ne sont pas significatives. En 2018, l'Etat n'a perçu que 70,6 millions US$ de recettes fiscales provenant des secteurs pétroliers, gazier et minier, soit 4,6% des recettes fiscales ; contre une moyenne de 18% au Ghana, 20% au Mali et 37% en RDC. Les redevances minières sont également faibles et se situeraient entre 1 et 2% »

Croissance

Selon le même rapport-pays, la valeur du capital naturel renouvelable de Madagascar a connu une croissance de 151% entre 1995 et 2018 ; contrairement à une baisse observée à Maurice, en Namibie, au Botswana et au Lesotho.

« Toutefois, sur la même période ; la valeur par habitant de ce capital renouvelable a diminué de 5%, reflétant l'effet de la croissance démographique. En ce qui concerne le capital naturel non renouvelable, sa valeur a également augmenté entre 1995 et 2018, contrairement à l'Afrique du Sud, à Maurice et à Eswatini, où elle a connu une baisse. Par ailleurs, la biodiversité et les aires protégées génèrent une contribution économique estimée entre 3,67 et 17,27milliards US$ par an ».