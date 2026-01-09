Cameroun: Paul Biya plaide pour le multilatéralisme lors des voeux du corps diplomatique

Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a reçu les voeux de l'ensemble des corps constitués nationaux et du corps diplomatique au palais présidentiel d'Etoudi, le 8 janvier 2026. Un moment toujours fort scruté et commenté au Cameroun, retransmis en direct à la télévision, d'autant qu'il intervenait cette année après la prestation de serment du président Paul Biya, le 6 novembre 2025.

C'est les membres du corps diplomatique accrédités à Yaoundé qui ont ouvert ce ballet de présentation des voeux au président. À leur tête, le doyen du corps diplomatique, Armando Kote, l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun. Au nom de ses pairs et avant de passer chacun serrer la main du président camerounais, il a salué, à l'adresse de Paul Biya, sa « brillante réélection », les succès diplomatiques du Cameroun à l'international.

En réponse, Paul Biya a fait un rapide tour d'horizon de l'actualité internationale en prononçant notamment un plaidoyer pour le renforcement du droit international tout en s'inquiétant des atteintes à la souveraineté des États. Deuxième temps de la cérémonie, le passage des corps constitués nationaux. Et l'attention a été là particulièrement forte sur le passage du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Joseph Dion Ngute.

La survie de l'humanité passe nécessairement par d'autres moyens qui ne sauraient être ceux de la guerre. Il est de la responsabilité de la communauté internationale et tout particulièrement des Nations unies d'y veiller. C'est pourquoi je ne cesserai de plaider pour un renforcement du rôle de notre organisation commune.

Un gouvernement en place depuis plus de 6 ans et que beaucoup disent en sursis, depuis que Paul Biya a lui-même, dans son discours des voeux à la nation le 31 décembre 2025, annoncé la formation imminente d'un nouveau gouvernement. Les attitudes de chaque ministre, les petits mots du président au moment de serrer la main de ces derniers, à certains et pas à d'autres, alimentent ainsi désormais les commentaires dans les chaumières et les réseaux sociaux. Avec des pronostics sur les ministres qui pourraient rester ou quitter bientôt l'équipe gouvernementale.