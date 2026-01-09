Congo-Kinshasa: Naissance exceptionnelle de jumeaux gorilles dans le parc national des Virunga

Le parc national des Virunga - situé dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC) a annoncé la naissance de jumeaux gorilles. Un évènement rare. Il s'agit de gorilles des montagnes, une espèce en voie de disparition et protégée.

La naissance de ces jumeaux a eu lieu début janvier 2026 dans le parc à une trentaine de kilomètres au nord de Goma. C'est à l'occasion d'une patrouille samedi 3 janvier que les écogardes du parc national des Virunga constatent pour la première fois la naissance des jumeaux gorilles. Ils sont repérés près du village de Kibumba, blottis dans les bras de leur mère. Ce sont deux mâles qui pèsent entre 2 et 2,5 kg et qui sont probablement nés dans les 48 heures qui ont précédé leurs découvertes.

Leur mère se nomme Mafuko. Elle fait partie de la famille Bageni. La plus grande famille de gorilles du parc avec 59 membres. Les éco-gardes vont immédiatement en informer leur responsable. La naissance de gorilles des montagnes est très surveillée. Il s'agit d'une espèce protégée.

Jacques Katutu, qui suit les gorilles en forêt pour s'assurer de leur bonne santé, est enjoué par la naissance de ces jumeaux : « Je les ai vus. Ils sont en bonne santé. Leur maman s'occupe bien d'eux. Je suis très ému, parce que c'est un évènement exceptionnel pour nous. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vigilance accrue des rangers autour des petits

À une semaine, les bébés gorilles des montagnes ouvrent un peu les yeux, tètent pour se nourrir, mais ils restent toujours collés au corps de leur mère : « Quand une femelle est avec ses petits, elle est vraiment attentive, décrit le ranger. Elle ne fait pas n'importe quoi, ne se déplace pas n'importe comment et doit tenir ses bébés en même temps qu'elle marche pour aller chercher la nourriture. Elle doit assurer le double soin et le double allaitement. »

Un défi pour la femelle Mafuko et pour les gardes du parc. Pendant un mois, ils se relaieront pour suivre, au quotidien, la famille de 59 gorilles dans ses déplacements en forêt. Les premières semaines sont cruciales. Les bébés étant très vulnérables, car les menaces sont multiples : braconnage, conflit armé, maladies. « Souvent ils sont sensibles à la pluie. Il faut vraiment qu'ils soient protégés. Parfois ils meurent de pneumonie, donc les quatre premières semaines, il faut suivre de près les bébés gorilles », souligne Jacques Katutu.

En 2016, Mafuko a déjà eu deux jumeaux, mais ils n'ont pas survécu. Si ces deux fils de 2026 passent le premier mois, alors les gardes les baptiseront. La naissance de jumeaux est extrêmement rare. Le parc n'en a enregistré que trois fois sur les 100 dernières années.

Le parc des Virunga - qui se situe à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda - s'étend sur une superficie de 7 800 km². D'après les dernières estimations, il comprend 11 familles de gorilles des montagnes, soit 256 individus.

C'est très positif de voir que malgré la situation de guerre qu'il y a eu dans toute la zone, il y a "une sorte de stabilité" pour eux, c'est-à-dire qu'ils ressentent une certaine forme de stabilité pour pouvoir redonner naissance. Jérôme Lombart, directeur des opérations de la fondation Virunga