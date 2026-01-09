Afrique: CAN 2025 - Entre le Maroc et le Cameroun, un choc où la pression se heurte au poids de l'histoire

Dans le deuxième quart de finale de cette CAN 2025, le Maroc accueille au stade du Prince Moulay Abdellah un adversaire des plus coriaces, le Cameroun. Après quatre premiers matches pas totalement convaincants, les Marocains se retrouvent face à des spécialistes d'un genre très particulier : les Camerounais ont très souvent battu le pays organisateur d'une CAN. Le Maroc de 1988 ne l'a pas oublié.

Aucun joueur de l'équipe nationale du Maroc n'était né lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations organisée à domicile. C'était en mars 1988, et pour les plus anciens, c'est tout sauf un souvenir agréable : en demi-finale, à Casablanca, le Maroc tomba face au futur vainqueur de la compétition, le Cameroun. Des Lions indomptables menés notamment par Roger Milla et l'actuel consultant de RFI, Joseph-Antoine Bell ; une sélection camerounaise qui, pour la première fois, avait battu le pays organisateur... Une performance qu'elle reproduira à de nombreuses reprises.

« Le passé, c'est le passé »

Jugez plutôt : après l'élimination du Maroc en 1988, le Cameroun battra le Sénégal à Dakar en 1992 en quarts de finale. Puis, il dominera en finale à Lagos le Nigeria, co-organisateur de la CAN 2000 avec le Ghana. En 2002, c'est le Mali qui tombera lourdement en demi-finale à Bamako. Enfin, le Cameroun a sorti le Ghana à Accra en demi-finale de la CAN 2008.

Walid Regragui, 50 ans, l'actuel sélectionneur marocain, n'a pas oublié le camouflet de 1988. « C'est vrai que le Cameroun est, en général, la "bête noire" de l'équipe nationale du Maroc », a-t-il concédé jeudi en conférence de presse, à la veille du quart de finale de la CAN 2025. Le Cameroun est invaincu face au Maroc à la CAN, avec deux victoires et un match nul. Toutes compétitions confondues, en 13 rencontres, il l'a emporté six fois, pour cinq nuls et deux victoires marocaines.

« Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit que nous étions le nouveau Maroc. Ce qu'il s'est passé avant n'existe plus », a poursuivi Regragui. Et l'entraîneur de rappeler que la dernière fois que les Lions de l'Atlas ont rencontré les Lions indomptables, ce sont les premiers qui l'avaient emporté, en novembre 2018 à Casablanca en éliminatoires de la CAN 2019 (2-0, doublé de Hakim Ziyech).

Pour Ismaël Saibari, le milieu offensif marocain, dans ce quart de finale de ce 9 janvier, il n'est « pas question de revanche ». « Il s'agit juste de nous. Ce qu'il s'est passé... s'est passé. Aujourd'hui, c'est une autre année, un autre groupe », a insisté le joueur du PSV Eindhoven.

Le Maroc sous pression... mais le Cameroun aussi

Côté camerounais aussi, on évite de se raccrocher au souvenir de 1988 ou à cette réputation de tombeur de pays organisateur. « Le passé ne garantit pas le présent », philosophe David Pagou. Le sélectionneur du Cameroun rappelle que « vous pouvez être très performant hier et un flop aujourd'hui ». « Les confrontations entre les deux nations font partie du passé. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts », a-t-il développé.

Alors, si le passé ne doit pas peser sur ce choc, sur les épaules de quelle équipe la pression sera-t-elle ? Sur ce sujet, aucun doute chez David Pagou : « On ne dira jamais que le Cameroun est favori. Le Maroc est le favori naturel. C'est un demi-finaliste de Coupe du monde. » De plus, « l'avantage psychologique sera pour le Maroc car le stade sera plein ».

Les Lions de l'Atlas ne fuient pas leur responsabilité. En tant que candidats déclarés au sacre, ils se savent très attendus. Et après quatre matches où ils n'ont pas toujours maîtrisé leur sujet, il faudra être solides pour contrer la jeunesse camerounaise. « On a préparé ce match comme si c'était une finale. On se prépare à donner le maximum », a assuré Neil El Aynaoui. Le coach Regragui « sent les Camerounais motivés », « qu'ils jouent toute leur compétition sur ce match ». « On a la pression, mais eux aussi », a-t-il confié.

Au bout des 90 minutes de jeu, voire plus, on saura quels Lions auront su gérer toute la pression qui entoure ce quart de finale. Et qui sera au rendez-vous du dernier carré face à l'Algérie ou face au Nigeria.

Le programme des quarts de finale (heure en TU)

9 janvier 2026

16h Sénégal - Mali, Grand stade de Tanger

19h Cameroun - Maroc, Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

10 janvier 2026

16h Égypte - Côte d'Ivoire, Grand stade de Marrakech

19h Algérie - Nigeria, Grand stade d'Agadir