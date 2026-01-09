Congo-Kinshasa: Plusieurs haut gradés, accusés de déstabilisation des institutions, transférés en prison

Plusieurs officiers supérieurs de l'armée congolaise, arrêtés depuis plusieurs mois, ont été officiellement mis en accusation. Ils ont été transférés à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa. Les charges sont lourdes : association de malfaiteurs, complot contre le chef de l'État, tentative d'assassinat, et trahison pour des contacts présumés avec une puissance étrangère. Parmi les mis en cause, des officiers réputés proches du président.

Parmi les personnes concernées par cette vague d'arrestations en République démocratique du Congo (RDC), le général Franck Ntumba, ancien chef de la Maison militaire de la présidence, un service directement rattaché au chef de l'État. Il y a aussi le général Christian Tshiwewe, ancien chef d'état-major général des Forces armées de la RDC (FARDC) et conseiller militaire du président Félix Tshisekedi au moment de son arrestation. Autre nom cité : le général Christian Ndaywel Okura, ancien patron des renseignements militaires. Il avait été nommé il y a environ un an chef d'état-major de la force terrestre.

Au total, 11 officiers généraux et 14 officiers supérieurs seraient concernés, selon les informations de RFI. Des sources du pouvoir évoquent une tentative de déstabilisation des institutions. Beaucoup de ces officiers sont poursuivis pour trahison et complot contre l'État.

« Certains vont bientôt comparaître »

La procédure judiciaire s'accélère. Le parquet est en train de fixer les procès. « Il y a une accélération de la démarche au niveau de la justice militaire », explique une source judiciaire. « Certains vont bientôt comparaître », ajoute cette même source.

La phase pré-juridictionnelle est terminée. De nombreux interrogatoires ont été menés. La plupart de ces officiers ont été transférés il y a une semaine à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa. Ils ont été officiellement placés sous mandat d'arrêt provisoire depuis mardi.