Malawi: L'inflation au pays ralentit à 27,9 % grâce à la baisse des prix des denrées alimentaires

Le taux d'inflation du Malawi en glissement annuel est tombé à 27,9 % en novembre 2025, contre 29,1 % en octobre, principalement en raison du ralentissement de la hausse des prix des denrées alimentaires.

L'inflation alimentaire est tombée à 30,1 %, atténuant la pression sur le chiffre global. L'inflation non alimentaire a toutefois continué à augmenter, atteignant 24,2 %, reflétant la hausse des coûts des carburants, des transports et d'autres produits de première nécessité pour les ménages. En glissement mensuel, l'inflation s'est établie à 2,3 %.

Ce ralentissement marque une amélioration modeste après des mois de croissance persistante des prix, bien que l'inflation reste parmi les plus élevées de la région. Les analystes ont déclaré que la détente n'était pas encore généralisée, car les pressions sur les coûts en dehors de l'alimentation ont continué à s'intensifier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les associations de consommateurs ont prévenu que la baisse de l'inflation ne se traduisait pas immédiatement par un soulagement au niveau des ménages. Dans les économies à faible revenu, les baisses de prix sont souvent décalées par rapport aux tendances de l'inflation, ce qui signifie que les consommateurs peuvent continuer à faire face à des prix élevés pendant plusieurs mois.

Le bulletin d'information de la Daba est maintenant sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

Si la baisse de l'inflation globale apporte un certain soulagement, les pressions sous-jacentes restent fortes. La hausse de l'inflation non alimentaire montre que les ménages continuent d'absorber la hausse des coûts du carburant et du transport, qui se répercute sur la plupart des biens et des services. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation reste élevée jusqu'en 2026, en raison des contraintes structurelles de l'offre, des pénuries alimentaires et des défis logistiques. Les risques liés aux conditions météorologiques et la dépendance à l'égard des importations de denrées alimentaires continuent d'exposer le Malawi à des chocs de prix.

Les hausses des prix des carburants ont également augmenté les coûts de production et de distribution, limitant l'impact de la baisse de l'inflation alimentaire. En conséquence, les revenus réels restent sous pression, en particulier pour les ménages urbains qui dépensent une plus grande part de leurs revenus en produits non alimentaires. Sans amélioration de l'offre alimentaire, de l'efficacité des transports et de la disponibilité des devises, l'inflation risque de rester élevée. Le ralentissement actuel pourrait être le signe d'une stabilisation plutôt que d'une tendance durable à la baisse, ce qui maintiendra les préoccupations liées au coût de la vie au centre des discussions de politique économique dans les mois à venir.